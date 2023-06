Vannmangel og bestikkelser til vaktene – slik var reisen for migranter som aldri nådde Italia

300 pakistanere druknet da en migrantbåt sank utenfor kysten av Hellas. De fleste var på vei til Italia i håp om å få et bedre liv og hadde betalt 85.000 kroner.

Lederen for det pakistanske senatet sier over 300 pakistanere mistet livet da en overlastet migrantbåt sank utenfor kysten av Hellas.

20.06.2023 06:00

Mandag var det landesorg i Pakistan fordi 300 pakistanske migranter mistet livet da en fiskebåt sank utenfor Hellas i forrige uke. Pakistanske myndigheter anslår at nærmere 300 pakistanere døde.

Det er ingen som vet eksakt om hvor mange som var om bord. BBC urdu skriver at det var rundt 750 personer, inkludert barn og kvinner. The Guardian henviser til vitnebeskrivelser som anslår at det skal ha vært mellom 400 og 750 personer om bord.

Ifølge den pakistanske avisen Jang er 83 pakistanere formelt savnet. De fleste kommer fra Gujrat og Gujranwala. Det er fra Gujrat de fleste norskpakistanerne kommer fra, men det er lite som tyder på at de savnede har slektninger i Norge.

Tidligere på dagen ble det meldt at 12 pakistanske borgere var blitt reddet.

Pris: 85.000 kroner

Aftenposten har gått igjennom flere pakistanske medier som har dekket saken. Flere av mediene har intervjuet foreldrene eller andre pårørende til dem som har dødd eller er savnet. Så å si alle forteller at målet var å komme til Italia for å få et bedre liv.

Den første delen av reisen var uproblematisk. Faren til en av de savnede har til TV-kanalen Geo fortalt at hans sønn tok fly til Dubai. Deretter reiste han videre til Libya. For denne delen av reisen hadde sønnen vanlig visum. Også andre pårørende har fortalt om at folk hadde tatt fly til Libya og hadde visum.

Pakistanske Zohaib Shamraiz viser frem bildet av sin savnede onkel etter at en fiskebåt med migranter sank utenfor Hellas i forrige uke. Ifølge pakistanske myndigheter omkom 300 pakistanere.

De fleste har fortalt at de betalte lokale menneskesmuglere 2,3 millioner rupier. Det tilsvarer rett i overkant av 85.000 kroner.

Måtte vente i ukevis

Den ulovlige og farlige reisen startet fra havnebyen Tobruk I Libya. Flere av de som kom fra Pakistan, hadde ventet i ukevis før reisen startet på morgenen 9. juni. Ifølge BBC urdu reiste en av mennene fra Pakistan cirka to måneder før katastrofen.

Den greske avisen ekathimerini.com har intervjuet 24 år gamle Rana fra Pakistan som overlevde, men savner sin kone og to barn som også var om bord.

– For omtrent en måned siden dro vi med fly fra Pakistan til Dubai og derfra til Egypt og derfra igjen med fly til Libya, forteller Rana som ville til sin bror som bor i Italia.

Rana hadde betalt 8000 dollar i forskudd for å få familien smuglet til Italia. Resten skulle broren hans betale. I Libya bodde de i overfylte hus og ble flyttet fra sted til sted før de ble fraktet med mindre båter til den store fiskebåten på morgenen fredag 9. juni.

I tillegg til pakistanere var det blant andre migranter fra Egypt og Syria om bord.

Kranglet om vann

Ifølge Rana hadde de reist i tre dager før båten fikk motorproblemer. Det var en person om bord som reparerte båtens motor, men den fikk problemer igjen.

På kvelden tirsdag 13. juni hadde smuglerne skrudd av båtens motorer, slik at de passerende skipene ikke skulle høre noe støy.

Rana forteller også at de fikk stadig mindre å drikke og spise. Og da et forbipasserende fartøy kastet vann til migrantene, oppsto det en kamp om vannet.

Hoppet i vannet

24-åringen beskrev deretter de dramatiske scenene som utspilte seg da fiskebåten begynte å synke. Da var klokken nærmere 02 natt til onsdag.

– Jeg satt på kne og resiterte bønner fordi jeg var redd. Plutselig kjente jeg båten vippe til den ene siden. Båten begynte å ta inn vann. Så flyttet vi alle til den andre siden, og fordi vekten gikk til den andre siden, begynte båten å synke. Noen hoppet i sjøen og noen andre holdt fast i forskjellige deler av båten, forteller Rana.

Han hoppet selv ut i vannet og ble plukket opp av et fartøy som kom dem til unnsetning.

Betalte ti euro for bedre plass

Avisen har også intervjuet Hassan (23) som overlevde. Han bodde i Syria og hadde ønsker om å reise til Tyskland. Begge to har fortalt at det var nærmere 700 personer om bord.

Hassan forteller om at 15 personer var satt til å passe på dem om bord.

– Jeg ble opprinnelig tvunget til å sitte under dekk, men da jeg ikke kunne puste, betalte jeg ti euro til en person, forteller Hassan.

Etter å ha betalt, fikk han en plass på dekk.

En av dem som nå er savnet, sa noen dager før drukningen at han ikke ville lagt seg ut på denne reisen hvis han visste hva som var i vente, melder Geo. Siden han allerede hadde betalt for turen, hadde han ikke noe annet valg enn å fortsette på den farlige ferden.

Jabbar er en av de savnede etter katastrofen utenfor Hellas. Faren til Jabbar har sagt til TV-kanalen Geo at sønnen hans ikke ville ha reist hvis han visste om den tøffe reisen.

Kritiserer det greske kystverket

Mens pakistanske medier har gjennom dagen vist intervjuer med pårørende, har landets forsvarsminister Khawaja Asif tordnet mot greske myndigheter. Flere av de overlevende har nemlig fortalt, blant annet til TV-kanalen Geo, at de ikke ble hjulpet av det greske kystverket.

– Vi hadde ingenting å spise eller drikke og ropte etter hjelp. Det var båter og helikopter fra det greske kystverket i området, men vi fikk ikke hjelp fra dem.

Det har en av de overlevende sagt til TV-kanalen Geo.

Disse overlevende har til TV-kanalen Geo News sagt at det greske kystverket ikke hjalp dem da fiskebåten med over 700 migranter begynte å synke.

Ifølge kanalen har en representant fra kystverket fortalt at de ville hjelpe, men båten med migranter nektet å ta imot hjelp.

– Det er umenneskelig behandling av folk i nød, har Asif uttalt til mediene i Pakistan.

FN har tatt til orde for en gransking av greske myndigheters håndtering av tragedien, og en rekke aktivister og eksperter har påpekt at kystvakten burde ha grepet inn og startet en redningsaksjon selv om folk om bord hadde avvist hjelp ettersom båten helt klart var i fare for å synke.

Samtidig melder pakistanske myndigheter at minst fem menneskesmuglere er pågrepet, men at bakmannen sitter i Libya. Det jobbes nå for å finne ut hvem som står bak nettverket som sender folk til Europa på denne måten. Flere navngitte menneskesmuglere i Pakistan klarte å rømme for de ble pågrepet. Politiet leter nå etter disse personene.