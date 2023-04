Ruslan filmet seg selv i skyttergraven 21-åringen Ruslan «Khizjak» Zobarjev filmet seg selv i en skyttergrav i Luhansk da han kjempet for livet 16. februar 2023. Noen dager senere var videoen sett av mange millioner mennesker. Hvorfor valgte han å slå på GoPro-kameraet da russerne plutselig angrep? Dette er en av de mest omtalte videoene fra krigen i Ukraina. Den viser en ukrainsk soldat som kjemper for livet i en skyttergrav. 12 russiske soldater og et pansret kjøretøy angriper brått. De er bare fem meter unna. Den ukrainske soldaten Ruslan Zobarjev kjemper alene. Kameraten får granatsjokk. Han skifter våpen, kaster granater og skyter det pansrede kjøretøyet i brann. Hvordan klarte 21-åringen å stoppe det russiske angrepet helt alene?

Millioner av mennesker så den ukrainske soldaten kjempe for livet i skyttergraven. Han ble kalt Ukrainas svar på Rambo. Men historien bak er ganske annerledes.

11.04.2023 05:44

– Nå er det bare en halv time igjen. Da kan vi ta en kaffe og slappe av, sier 21-åringen Ruslan «Khizjak» Zobarjev til kameraten i en skyttergrav i Luhansk. Da hører de to ukrainske soldatene plutselig lyden av larveføtter.

Et russisk overraskelsesangrep er i gang. 12 russiske soldater og et tungt pansret personellkjøretøy angriper skyttergraven. Det første Ruslan gjør, er å slå på GoPro-kameraet. Så filmer han alt som skjer de neste tretti minuttene mens han kjemper for livet.

Det skulle bli en av de mest dramatiske og omtalte videoene fra slagmarken i Ukraina. Med over hundre millioner visninger. Historien om hva som egentlig skjedde, kaster lys over krigen i skyttergravene.

Men hvorfor har både russiske og ukrainske soldater begynt sette et kamera på hjelmen mens de kjemper for livet? De har gode grunner til dette. Det kan påvirke utfallet av Ukraina-krigen, og utgjøre forskjellen på liv og død for soldatene.