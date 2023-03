Store demonstrasjoner i Frankrike – Macron bes sette pensjonsreform på vent

Demonstrasjonene mot pensjonsreformen fortsetter i Frankrike. Det er ikke tegn til at Macron vil gå med på fagforeningenes krav om å sette reformen på vent.

I Paris satte svartkledde grupper fyr på søppelspann og kastet gjenstander mot politiet i demonstrasjon mot pensjonsreformen.

28.03.2023 23:16

Tirsdag var det duket for nye demonstrasjoner mot den svært upopulære pensjonsreformen, som den franske regjeringen har presset fram. Til sammen deltok 740.000 personer, i alle fall ifølge myndighetenes tall.

Reformen det protesteres mot innebærer blant annet at pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å få full pensjon.

Tirsdag kveld er det fortsatt ikke tegn til at den franske regjeringen vil svare på kravet fra fagforeninger om å sette pensjonsloven på vent. President Emmanuel Macron har sagt at pensjonsreformen må tre i kraft innen året er omme.

Millioner demonstrerer

Siden midten av januar har flere millioner franskmenn deltatt i de stort sett fredelige demonstrasjonene. Men tirsdag barket demonstranter sammen med politiet i flere franske byer.

Grupper av svartkledde demonstranter satte fyr på søppelspann og kastet gjenstander mot politiet i Paris, som svarte med å bruke tåregass. Ifølge politiet ble 27 personer pågrepet i hovedstaden tirsdag.

Lignende uro fant også sted i flere franske byer, deriblant Rennes, Bordeaux og Toulouse. I Nantes ble et bankbygg og flere biler satt fyr på.

Tendenser til økt vold

Innenriksminister Gérald Darmanin sa mandag at myndighetene ser tendenser til økt voldsbruk mot politiet, og at de vurderte tirsdagens demonstrasjoner som en «veldig alvorlig risiko for den offentlige roen».

Det var i forkant av demonstrasjonene utstasjonert 13.000 politifolk, mer enn noen gang før, ifølge Darmanin.

Bilveier i flere franske byer var stengt fra morgenen av, og streiker i transport-, fly- og energisektoren fortsatte å skape forstyrrelser.

Misnøye med Macron

Det som først var et uttrykk for misnøye med reformplanene, har utartet til bredere misnøye med Macron. I en måling gjort av Odoxa sier kun 30 prosent av de spurte at han er en «god» president.

Det er 6 prosent lavere enn for en måned siden, og de øvrige 70 prosentene mener han gjør en dårlig jobb. I målingen sier 71 prosent at de støtter en folkeavstemning om pensjonsreformen og 67 prosent sa at de ville stemme nei.

Leder Laurent Berger for Frankrikes største fagforening CDFT oppfordrer Macron til å komme med en «beroligende gest» overfor demonstrantene.

– Det er nødvendig å sette tiltaket på vent, sier Berger. Han får støtte fra Philippe Martinez, som leder fagforeningen CGT. Begge ber Macron om å utnevne meklere i konflikten.

Ifølge Berger har det vært forsøk på å samtaler mellom fagforeningene og regjeringen de siste dagene, men uten hell.

Krisemøte

Mandag holdt Macron krisemøte. Det var blant annet ministre i regjeringen som ble kalt inn til møtet på presidentpalasset.

Det skjedde nesten to uker etter at Macron presset pensjonsreformen gjennom i nasjonalforsamlingen. Det gjorde han ved å bruke et smutthull i grunnloven som lar ham omgå avstemming.

Statsminister Elisabeth Borne planlegger tre uker med samtaler med både medlemmer av nasjonalforsamlingen, politiske partier, lokale myndigheter og fagforeninger for å forsøke å roe ned situasjonen som har oppstått.

Fagforeningene har lovet å ikke gi opp kampen mot reformen. Tirsdag er den tiende dagen med store demonstrasjoner siden midten av januar.

Torsdag, forrige dag med protester, ble 457 personer pågrepet og 441 politibetjenter skadd i forbindelse med opptøyer, ifølge politiet.