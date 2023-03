Trump sier rivalen er best på ett område. Valgkampen har tyvstartet, og tonen blir giftigere.

Ron DeSantis sier han ikke kan uttale seg om pornostjerner. Donald Trump rakker ned på Florida.

Donald Trump ble nylig ønsket velkommen til Iowa av guvernør Kim Reynolds. Hans forhold til guvernøren i hjemstaten Florida er for tiden ikke like hjertelig.

Donald Trump har sagt at han igjen vil bli president i USA. Guvernør Ron DeSantis i Florida har for sin del ikke sagt noe. Likevel sees allerede konturene av en giftig valgkamp mellom de to om partiets gunst.

Trump har vært i Iowa og refset DeSantis. I tillegg pumper han ut kritikk i sosiale medier. DeSantis sparer heller ikke på spydighetene.