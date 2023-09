EU til kamp mot ulv

For et år siden ble ponnien Dolly drept av ulv i Tyskland. Det kan bidra til at EU åpner for ulvejakt igjen.

Ursula von der Leyen var veldig glad i ponnien Dolly Vis mer

Publisert: 08.09.2023 21:34

– Mengden av ulveflokker i noen europeiske regioner er blitt en reell trussel mot husdyr og muligens mot mennesker. Jeg oppfordrer lokale og nasjonale myndigheter til å gripe inn når det er nødvendig. Faktisk er det slik at dagens europeiske lover gir dem mulighet til det.

Man skulle kanskje tro at sitatet over var fra en norsk senterpartipolitiker. Men det var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen som sa det, i begynnelsen av september.

Kommisjonen i Brussel ber lokale myndigheter og forskere om snarest å melde inn informasjon om ulvebestanden. Fristen er satt til 22. september.

Flere medier mener at EU-kommisjonens president har personlige motiver når hun vil jage ulv.

Ulven kom tilbake

Helt siden middelalderen har europeere forsøkt å utrydde ulven. For 100 år siden var de ganske nær å lykkes. Men færre bønder og økt miljøbevissthet førte til at rovdyret ble fredet i stadig flere land.

Nazi-Tyskland fredet ulven i 1934, uten at det førte til noen kraftig vekst i antall dyr. Men de siste årene har det endret seg.

Nå er det ikke lenger bare i nordiske og polske skoger man kan høre ulven ule. Fra år 2000 har ulv ynglet i Tyskland. Man regner med at det er opp mot 2000 ulver i landet nå.

Ulven er tilbake i det fri over store deler av Europa. Disse tre lever i fangenskap på Langedrag. Vis mer

Med høygaffel mot ulv

I juli meldte en nederlandsk hobbybonde at han var blitt angrepet av ulv. Han måtte på sykehus med et bitt i armen.

Da ulven jaget sauene hans, angrep han med en høygaffel for å forsvare husdyrene sine.

Helt til for fem år siden ble ulven regnet som utryddet i Nederland. Men et par flokker har kommet over grensen fra Tyskland og slått seg ned i en nasjonalpark.

En dyrevernsorganisasjon meldte bonden til politiet. Forbrytelsen hans var drapsforsøk på et fredet dyr.

Slike konflikter er blitt stadig vanligere i de nordlige EU-landene.

Farvel til Dolly

I begynnelsen av september i fjor ble ponnien Dolly drept i tyske Niedersachsen.

Ponnidrapet utløste en klappjakt på ulven. Den var mistenkt for å ha drept 63 husdyr til sammen. Derfor ble det utstedt en tidsbegrenset fellingstillatelse. Men ulven som ulveforskere har gitt identitetsnummer GW950m, er en smarting.

Da dødsdommen gikk ut på dato 31. januar i år, var den fortsatt på frifot. Det ble gitt en ny fellingstillatelse, men alt tyder på at GW950m fortsatt lever.

Von der Leyens motiv

Én ting er å angripe nederlandske hobbybønder utstyrt med høygaffel. Drapet på Dolly kan bidra til langt mer alvorlige konsekvenser for Europas ulv.

Ifølge Politico var Dolly 30 år gammel og ute av stand til å forsvare seg eller stikke av. Men eieren hennes er ingen hvem som helst.

Ursula von der Leyen regnes som en av verdens aller mektigste kvinner, skrev The Guardian i fjor. Og hun var oppriktig glad i ponnien sin.

Både tyske myndigheter og talsmenn for EU-kommisjonen har avvist at von der Leyen spilte en rolle da fellingstillatelsen på GW950m ble gitt.

Men det siste året har hun tatt til orde for en strengere ulvepolitikk flere ganger. Nå ser det ut til at hun går fra ord til handling.

Godtar jakt

I sommer skrev britiske The Times at signalene von der Leyen har sendt det siste året, er en slags beskjed til lokale og nasjonale myndigheter om at de kan gi fellingstillatelser, selv om ulven i prinsippet er fredet.

At kommisjonen nå ber om kartlegging, oppfattes som et signal om at ulven går farligere tider i møte.