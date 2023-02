Ukraina får ingen løfter om snarvei inn i EU

EU-toppene Ursula von der Leyen og Charles Michel skryter av Volodymyr Zelenskyjs reformvilje, men vil ikke love hurtigbehandling av Ukrainas EU-søknad.

F.v. EU-rådets president Charles Michel, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holdt en felles pressekonferanse som ble sendt i opptak etter toppmøtet i Kyiv.

03.02.2023 17:22

– Vårt mål er helt klart: å starte forhandlinger om Ukrainas medlemskap i EU. Vi vil ikke kaste bort en eneste dag i vår innsats for å binde Ukraina og EU tettere sammen, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på en pressekonferanse etter toppmøtet i hovedstaden Kyiv fredag.

Tidligere på dagen uttalte innenriksminister Denys Sjmyhal at Ukraina har satt seg et «ambisiøst mål» om å bli EU-medlem innen to år.

Men EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ville fredag ikke gi noen løfter om å hurtigbehandle Ukrainas medlemskapssøknad.

Ingen tidsfrister

I stedet viste hun til at kommisjonen kommer med en oppdatering om søknadsprosessen til våren, og en mer omfattende evaluering av alle medlemskapssøknader til høsten.

– Dette er en merittbasert ordning. Vi har ingen rigide tidsfrister, men det er enkelte krav som må oppfylles, som for eksempel reformer, sa von der Leyen på pressekonferansen.

Volodymyr Zelenskyj vil ha Ukraina inn i EU så raskt som mulig. Men EU vil ikke gi noen løfter om hurtigbehandling av Ukrainas medlemskapssøknad.

– Det er ingen «one size fits all». Det avhenger av hvert kandidatland, supplerte hun.

I en felles uttalelse publisert etter toppmøtet fredag står det at «EU vil ta en beslutning om neste steg etter at alle vilkårene satt av kommisjonen er møtt».

EU-toppen benyttet samtidig anledningen til å rose Ukrainas reformvilje.

– Jeg må si jeg er dypt imponert over hvor presist, bra og hurtig dere leverer. Dere er i krig, og samtidig klarer dere å levere på punkt etter punkt, sa von der Leyen henvendt til Zelenskyj.

Korrupsjon

EU-rådets president Charles Michel understreket på sin side at Ukraina hører hjemme i EU.

– Ukrainas fremtid er i EU. Det ukrainske folk har tydelig valgt frihet, demokrati og rettsstaten. Og i EU har vi tydelig valgt at deres fremtid er hos oss, sa Michel.

Ukraina fikk i juni i fjor såkalt kandidatstatus i EU på rekordtid. Det er første steg mot fullt medlemskap, som vanligvis tar flere år.

I den forbindelse understreket von der Leyen at Ukraina må gjøre mer for å styrke rettsvesenet og bekjempe korrupsjon.

Tidligere denne måneden ble en større korrupsjonsskandale rullet opp i Ukraina, og en rekke politiske ledere og tjenestemenn ble avskjediget.

Søkte ly i bomberom

Opptakten til toppmøtet fredag bar preg av at flyalarmen gikk over den ukrainske hovedstaden på formiddagen.

Ved 15.30-tiden var det ikke kommet meldinger om angrep. Like før klokka 16 gikk alarmen på nytt, samtidig som et opptak av ledernes pressekonferanse ble offentliggjort.

Flyalarmen gikk under toppmøtet i Kyiv fredag. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen (t.h.) måtte gå i et bomberom, fortalte hun. Her er hun sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (midten) og EU-rådets president Charles Michel (t.v.).

Von der Leyen fortalte at hun selv ble nødt til å gå i et bomberom i løpet av dagen.

– Dette viser den krigsvirkeligheten dere lever med hver dag, sa hun.

– Ukraina er en sann inspirasjon, sa von der Leyen.

Ber om langtrekkende våpen

Ukrainas president viste selv til krigsvirkeligheten da han på pressekonferansen ba om å få levert langtrekkende våpen.

Ifølge Zelenskyj vil slike våpen bidra til at ukrainske styrker kan holde den krigsherjede småbyen Bakhmut øst i landet.

– Ingen vil gi bort Bakhmut. Vi vil kjempe så lenge vi kan. Vi anser byen som vår festning, sa han på pressekonferansen.

Under besøket til Kyiv kom EU-toppene med en rekke løfter til Ukraina. Blant annet 25 millioner euro i støtte til mineryddingsarbeid og opplæring av ytterligere 15.000 ukrainske soldater.

I tillegg vil EU opprette et internasjonalt senter som skal koordinere etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina.