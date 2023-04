Én drept og minst fem skadet i bil- og skyteangrep i Tel Aviv

JERUSALEM/OSLO (Aftenposten): Israelske myndigheter beskriver angrepene som terror.

Israelske tjenestemenn jobber på åstedet for angrepet i Tel Aviv.

07.04.2023 21:41 Oppdatert 07.04.2023 22:53

Én mann er drept og minst fem personer er skadet i et bil- og skyteangrep i den israelske storbyen Tel Aviv. Det opplyser landets myndigheter fredag kveld.

Avisen Jerusalem Post skriver at det dreide seg om to ulike angrep utført rett etter hverandre, men av samme person.

Det første angrepet skjedde i et strandpromenadeområde der en gjerningsperson skjøt mot folk.

Bilangrepet skjedde like etter. Politiet skriver på Twitter at bilen kjørte over flere mennesker og deretter veltet. Ifølge israelske medier er gjerningsmannen død. Han skal ha vært en arabisk israeler fra byen Kafr Qassem, ifølge Haaretz.

Den drepte mannen skal være en 30 år gammel italiensk turist.

Det israelske utenriksdepartementet beskriver angrepene som terror.

Ingen har ennå påtatt seg ansvaret. Men den militante gruppen Islamsk hellig krig sier i en uttalelse at angrepet er en «naturlig og legitim respons» på Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Uttalelsen er gjengitt av Haaretz.

Angrepet skjedde bare timer etter at to israelske søstre med britisk statsborgerskap ble drept på Vestbredden. De ble skutt i bilen sin. Moren deres er hardt skadet. Også dette ble beskrevet som terror av israelske myndigheter.

Økende spenning

De siste dagene har spenningen mellom israelerne og palestinerne økt kraftig.

Det begynte natt til onsdag. Da stormet israelsk politi den hellige moskén al-Aqsa i gamlebyen i Jerusalem etter ramadan-bønnen. Flere hundre palestinere ble arrestert. Politiet sa de stormet moskeen fordi en gruppe hadde barrikadert seg der inne med steiner og fyrverkeri.

Videoer i sosiale medier viste at politiet gyvet løs på palestinere med batonger inne i moskeen. Palestinere sendte fyrverkeri mot politiet.

Kort tid etter ble det avfyrt raketter fra Gaza mot Israel. Det israelske forsvaret svarte med å utføre luftangrep mot mål på Gazastripen.

Torsdag fortsatte volden, da politiet igjen stormet moskeen. Så eskalerte situasjonen betraktelig, da det ble avfyrt flere titall raketter inn mot Nord-Israel fra Libanon.

Israel svarte med å angripe mål inne i Libanon. Dette beskrives som den verste eskaleringen mellom de to landene siden krigen i 2006.

Men israelske myndigheter sier det var mål knyttet til Hamas i Libanon som ble angrepet. Altså ikke den Iran-støttede gruppen Hizbollah, som Israel var i krig med i 2006.

Hizbollah skal ha gjort det klart via sine allierte at de ikke hadde noe med rakettangrepet å gjøre, skriver Times of Israel. Ifølge både israelske og amerikanske medier skal israelske myndigheter ha sagt at de ønsker å unngå en konfrontasjon med Libanon.

Mobiliserer reservestyrker

Israels statsminister Benjamin Netanyahu besluttet fredag kveld å mobilisere reservestyrkene i grensepolitiet. Israelske medier omtaler beslutningen som «betydelig».

Han har også beordret mobilisering av flere enheter i hæren.

Israels regjering har den siste tiden hatt hendene fulle med en av de største nasjonale krisene på mange tiår. Siden nyttår har flere hundre tusen israelere demonstrert hver helg. De vil stanse en omstridt rettsreform som regjeringen planlegger å gjennomføre.

Dette har blant annet ført til at flere hundre reservister i hæren har gått ut mot regjeringen og sagt de ikke vil stille på trening.

Regjeringen måtte sette arbeidet med reformen på vent etter at forsvarsminister Yoav Gallant i slutten av mars gikk ut mot reformen. Han advarte om at splittelsen er i ferd med å gå utover landets sikkerhet.

Netanyahu valgte å gi Gallant fyken for uttalelsen. Men da strømmet flere titall tusen israelere ut i gatene i protest. Til slutt måtte statsministeren sette arbeidet på vent.

Fredag holdt imidlertid Netanyahu og Gallant en felles pressekonferanse der de lovet å pågripe gjerningspersonen etter angrepet på Vestbredden. Ifølge israelske medier har Netanyahu dermed ikke fulgt opp avskjedigelsen av forsvarsministeren.