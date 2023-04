USAs president skal kjempe mot forbud mot abortpille

En dommer besluttet at abortpillen mifepriston skal bli ulovlig i hele USA på grunn av utfordringer med pillen. President Joe Biden skal kjempe mot forbudet.

Abortpillen mifepriston kan bli ulovlig i USA dersom Texas-dommer Matthew Kacsmaryk får det som han vil.

Mifepriston har ikke vært forsvarlig gransket av USAs mat- og helsetilsyn (FDA), ifølge kjennelsen til Texas-dommer Matthew Kacsmaryk fredag.

Han mener FDA har ignorert utfordringer med pillen. Derfor går den konservative dommeren inn for et landsomfattende forbud.

Føderale myndigheter er ikke enige i kjennelsen og varslet kort tid senere at de anker den. Også president Joe Biden varslet at han vil kjempe for at dette forbudet ikke trer i kraft.

– Å forby denne pillen er et uhørt skritt mot å ta bort grunnleggende rettigheter fra kvinner. Min administrasjon skal kjempe mot dette, sa Biden.

USAs president Joe Biden mener forbudet mot en abortpille fjerner kvinners grunnleggende rettigheter.

Pillen ble utredet i fire år før den ble tatt inn på FDAs liste over tillatte medisiner i 2000.

Kjennelsen fredag hadde ikke umiddelbar virkning og ville trådt i kraft om en uke dersom føderale myndigheter ikke anket.