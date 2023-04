Verden Kina Da telefonen ringte fra Oslo, ble 21-åringen satt ut: – De sier at du har en bombe Kinesiske aktivister i utlandet blir truet og trakassert. Nå har motstanderne funnet en ny taktikk for å holde aktivistene våkne om natten.

15.04.2023 13:46

Telefonen ringte i en leilighet i Amsterdam. På skjermen lyste et norsk mobilnummer. Jingyu Wang (21) fryktet at dette kunne bety trøbbel. Han bestemte seg for å ta opp samtalen.

– Hvem er du?

– Jeg er den kinesiske ambassaden.

– Hvorfor ringer du meg? Hva kan jeg gjøre for deg?

– Jeg fikk en telefon fra hovedkvarteret i Kina, de sa at du at hadde ringt og sagt at du hadde en bombe.

Å nei, tenkte 21-åringen. Ikke igjen. Den siste tiden hadde han hørt den samme historien fra flere europeiske byer. Noen hadde brukt navnet hans og ringt inn bombetrusler til luksushoteller og kinesiske ambassader. Denne gangen var det altså ambassaden i Oslo, en by han aldri hadde vært i.

– Og dette er ikke det verste, forteller han Aftenposten.