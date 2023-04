Verden Sri Lanka Forrige gang fattige land var i gjeldskrise, var løsningen enkel. Denne gangen blir det mye vanskeligere.

For hver hundrelapp som kommer inn, går 75 kroner til å betale ned gjeld. Flere titalls fattige land er på randen av krise.

21.04.2023 21:01

– Vi kan bare kjøpe det aller mest nødvendige, sa 31 år gamle Janalaxan til The Financial Times.

Både han og den to år yngre søsteren håper å flytte fra Sri Lanka. Selv med jobb i byggebransjen er det vanskelig å ha råd til mat og andre nødvendigheter. Inflasjonen har gjort at lønnen ikke lenger er nok til å dekke kostnadene.

Pandemi, krig, økende renter og rekorddyr energi bidrar til at stadig flere land sliter med å betale statsgjelden sin. I fjor måtte Sri Lanka erkjenne at det ikke klarte forpliktelsene sine.

Hvorfor er dette viktig?

Sri Lanka er ikke alene, i både Asia og Afrika melder land at de ikke klarer å betjene lånene sine. For folk flest i disse landene betyr det at forsyningssituasjonen blir enda vanskeligere.

Dermed øker faren for sosial uro og opptøyer.

For myndighetene betyr det at de kan miste kontroll.

Et eksempel er Gamini Sri Ananda. Han er borgermester i havnebyen Hambantota på Sri Lanka. Det er en god stund siden borgermesteren visste hva som skjer på den nye, moderne havnen. Den ble bygget med lån fra Kina. Etter at lånene ikke ble betalt, overtok kineserne hele havnen. Da Aftenposten besøkte byens borgermester i fjor, fortalte han at han ikke slipper inn på havnen lenger.

Tilbake til start

For 20 år siden var «slett u-landsgjelden» et populært slagord. De rike landene hadde lånt enorme beløp til de fattige. Mange land, inkludert Norge, valgte å ettergi store lån for å hjelpe utviklingslandene til en ny start.

Nå vil det komme en ny debatt om å slette gjeld, skrev The Financial Times nylig.

For gjeldskrisen er nå på samme nivå som i 1998, viser en rapport fra Debt Justice, et internasjonalt nettverk av organisasjoner som jobber for å redusere gjelden. Grunnlaget for beregningene er hentet fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.

Undersøkelsen ser på hvor mye av statens inntekter som går til å betale utenlandske kreditorer. Situasjonen er kritisk for flere land.

Sri Lankas regjering sender tre fjerdedeler av statens inntekter til utenlandske kreditorer.

For Pakistan er dette tallet like under 50 prosent. Eksperter frykter at den folkerike atommakten snart må gi opp å betale på gjelden. Som på Sri Lanka er det allerede stor sosial og politisk uro i landet. Det kan bli enda vanskeligere dersom statsfinansene forverres.

Statistikkene dekker utbetalinger til utenlandske kreditorer.

I tillegg har mange av landene stor gjeld til egne borgere. Den er ofte like stor som utenlandsgjelden.

Hvorfor er dette blitt vanskeligere å løse nå?

I forrige uke var det årsmøte i Verdensbanken. Gjeldskrisen sto høyt på dagsordenen.

Det internasjonale pengefondet (IMF) regner med at 60 land allerede har betalingsproblemer eller står i fare for å få det.

Sist gang gjeldsproblemene toppet seg, var det enklere å finne løsninger. Den gangen var de aller fleste kreditorene regjeringer i den rike delen av verden. De gikk sammen om å dele på kostnaden ved å ettergi gjeld.

For Norge kom den regningen på 6,5 milliarder kroner.

I dag er det ikke lenger rike regjeringer som sitter med utlånene. I stedet er det banker og andre investorer som har lånt ut penger. Å overbevise dem om at de må ettergi lån, er langt vanskeligere.

I tillegg til banker og obligasjonseiere er det en ny, stor långiver i markedet.

Kjempen som stritter imot

Den långiveren er Kina. Som en del av kinesernes drøm om å bygge en «ny silkevei» har landet gitt enorme lån til utviklingsland. Anslag tyder på at kineserne har lånt ut 1000 milliarder dollar til slike prosjekter.

Borgermesteren i Hambantota har erfart hva som skjer når kineserne ikke får pengene sine: Kineserne kan ende opp med å overta anleggene de var med å finansiere.

Nå er Kina under et økende press for å være med på restrukturering av denne gjelden, skrev både The Financial Times og The Wall Street Journal sist uke. Ifølge nyhetsnettstedet Axios er Kina et av de store hindrene for å finne løsninger på gjeldsproblemet.

«Kina har vært veldig treg til å forstå» at landet må spille på lag med resten av verden om slike problemer skal løses, sa IMFs sjef, Kristalina Georgieva, nylig til Bloomberg Television.

De tre siste årene har Kina reforhandlet eller avskrevet lån på til sammen 78,5 milliarder dollar, skrev The Financial Times mandag. Det tilsvarer 814 milliarder norske kroner.

Det er viktig å få med Kina på en omforent løsning, sier bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til Aftenposten.

Landet er nemlig kreditor for 65 prosent av utviklingslands bilaterale gjeld. For mange land vil det ikke være mulig å få til bærekraftige løsninger uten at Kina deltar.

Truer utviklingsmålene

– Det er kanskje et litt uheldig uttrykk, men man kan si at dette ligger som en bombe under hele utviklingsagendaen, sier Tvinnereim.

– Det kan sette kampen for utvikling mange år tilbake, fortsetter hun.

Statsråden sier at problemene skyldes at mange har tatt opp for mye lån, og mange land har for dårlig oversikt over egen gjeld. Evnen til å håndtere gjelden er blitt forverret av pandemien, krigen i Ukraina og den påfølgende prisveksten på mat og energi.

Sri Lanka blir prøven

Etter at Sri Lanka ikke klarte forpliktelsene sine, har flere afrikanske land, som Zambia og Ghana, fulgt etter.

Mandag advarte FNs høykommissær for menneskerettigheter om at gjeldssituasjonen i Zambia gjør det vanskelig for regjeringen å sikre befolkningens sosiale og juridiske rettigheter.

I både Gahna og Zambia må regjeringen velge mellom onder:

Dersom de ikke betaler gjeld til utlandet, vil muligheten for nye lån forsvinne.

Velger de å ikke betale innenlands gjeld, kan hele finansvesenet rakne.

Organisasjonen Debt Justice, som taler de gjeldstyngede landenes sak, mener at Sri Lanka vil bli en test på om verden klarer å håndtere den nye gjeldskrisen.

Tidligere i vinter fikk landet et nytt lån fra IMF. De neste fire årene får landet låne rundt 30 milliarder kroner. Det er en god hjelp for landets nye president, Ranil Wickremesinghe. Etter at han overtok i fjor, har det vært vanskelig å skaffe befolkningen medisiner, energi og mat.

Han sa til The Financial Times at dette er landets «siste sjanse». For at IMF skulle gi nye lån, måtte Kina finne seg i å bli med på en restrukturering av gjelden.

President Wickremesinghe oppfordrer Kina til å spille en aktiv rolle. Land som Ghana og Pakistan har også stor gjeld til Kina og er avhengig av samme velvilje.