Russisk milliardær sier fra seg statsborgerskapet

Oleg Tinkov tar et oppgjør med det han kaller et fascistisk Russland. Nå gir han fra seg det russiske passet.

Oleg Tinkov vil ikke lenger ha sitt russiske statsborgerskap.

42 minutter siden

Tinkov grunnla Tinkoff Bank og ble på den måten milliardær. Mange nordmenn kjenner ham kanskje best som eier for Tour de France-laget som bar hans navn i flere år.

Nå markerer han seg mest med en sterk motstand mot Vladimir Putins krig i Ukraina. Han nekter å bli knyttet til den gjennom sitt statsborgerskap.

– Jeg kan ikke og vil ikke bli assosiert med et fascistisk land som startet en krig med sitt fredelige naboland. De dreper uskyldige mennesker daglig, sier Tinkov i en uttalelse på Instagram.

Der delte han også et bilde av et dokument som viser at hans russiske statsborgerskap ikke lenger vil gjelde.

BBC arrow-outward-link skriver at bildet senere var fjernet fra siden. Om det var Tinkov eller andre som gjorde det er uvisst.

Tinkov sier at han håper flere ledende forretningsmenn i hjemlandet vil følge hans eksempel. Målet hans er at Putins regime og økonomi blir svekket, og at presidenten til slutt må gå av.

Han har også tidligere kritisert krigen i Ukraina i sterke ordelag. Han har hevdet at dette førte til at han ble tvunget til å selge sin andel av Tinkoff Bank. Det var han som i sin tid grunnla den.

Oleg Tinkov hadde en stund sitt eget lag i Tour de France. Her feirer han Peter Sagans etappeseier i 2016 på et noe eksentrisk vis.

– Hater Putins Russland

Ifølge Tinkov er det mange i den russiske eliten som er enige med ham i synet på Putin og krigen. De er redde for å si hva de mener, hevder han.

Tinkov har kypriotisk statsborgerskap. Ifølge BBC bor han i London. Som mange andre russiske oligarker, er han imidlertid også der hardt rammet av sanksjoner.

I posten på Instagram la Tinkov til at han fortsatt har mye kjærlighet for sitt eget folk.

– Jeg hater Putins Russland, men elsker alle russere som tar klar avstand fra denne dumme krigen, skrev han ifølge BBC.

Den britiske kringkasteren skriver at også en annen bankmilliardær skal ha gitt fra seg sitt russiske pass. Nikolay Storonsky har britisk statsborgerskap. Han viste til sine ukrainske familieforbindelser da han sa fra seg sitt russiske.