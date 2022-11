Verden Mellomvalget i USA Trumps «røde tsunami» ble til et bølgeskvulp. Det kan gjøre det vanskeligere også for Biden å stille til gjenvalg.

Kampen om å vinne Det hvite hus i 2024 er allerede i gang.

19 minutter siden

Hvis Donald Trump kikker ut av vinduet, ser han at uværet nærmer seg. Og han vet nok at folk har allerede begynt å flykte.

Bokstavelig talt.

Den tropiske stormen Nicole bygger seg nemlig opp utenfor West Palm Beach, der ekspresidenten bor. Og Florida-guvernør Ron DeSantis har bedt folk i de mest sårbare boligene eller områdene om å evakuere.

Symbolikken er slående. DeSantis ble nemlig en av mellomvalgets største vinnere. Og Trump var trolig den som hadde størst grunn til å sture. Det kan få store konsekvenser for hva som skjer i presidentvalget om to år – også for president Joe Biden.