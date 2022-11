Nye bilder avslører russiske soldaters krigsforbrytelser

Nytt overvåkingsmateriale fra Butsja avdekker hvordan russiske styrker systematisk torturerte og henrettet sivile, ifølge en gransking fra nyhetsbyrået AP.

Overvåkingsmateriell fra 4. mars viser at russiske tropper fører ni menn til sine hovedkvarter i Butsja, hvor de ble torturert og drept.

5. nov. 2022 11:28 Sist oppdatert nå nettopp

Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

En kald og grå morgen 4. mars i år, sleper russiske soldater med seg en sprellende mann inn i en forlatt kontorbygning i den Ukrainske byen Butsja.

To minutter senere gjennomborer en bedende stemme morgenstillheten. Da svarer en nådeløs soldat:

– Snakk! Snakk, din jævel!

På gaten utenfor løper livredde kvinner og barna deres, med lettpakkede sekker og kjæledyrene løpende rundt beina på dem.

På denne dagen gjennomførte russiske styrker det det de kalte for en «renseoperasjon» i den ukrainske byen Butsja, ifølge nytt overvåkingsmateriale arrow-outward-link Associated Press (AP) og PBS Frontline har fått tilgang til.

Den groteske volden som ble utøvd den dagen, ble senere gjenfortalt av russiske soldater under avlyttede telefonsamtaler.

Organisert brutalitet

Russiske soldater gikk fra dør til dør for å identifisere sivile mistenkt for å hjelpe ukrainske tropper. De som ikke besto «avhørene» ble torturert og henrettet, viser timer med overvåkingsvideoer, lydopptak og intervjuer.

Senere, da alle likene ble funnet strødd langs gatene, kunne det se ut som at blodbadet var tilfeldig.

Men dette var strategisk og organisert brutalitet, begått i et område som var under streng russisk kontroll.

Dette bildet viser drepte sivile som etter at russiske styrker trakk seg ut av Butsja i april. Mennene ble tatt av russiske soldater 3. mars. Flere av dem har samme klær som menn på overvåkingsvideoen øverst i saken.

Soldatenes strategi hadde som formål å terrorisere lokalbefolkningen til underkastelse. Strategien er brukt av russerne i tidligere konflikter, spesielt i Tsjetsjenia på 90-tallet.

Ødela overvåkingskameraer

En av de som ble plukket opp den morgenen var 20 år gamle Dmytro Tsjaplyhin. Soldater dukket opp hjemme hos han og fant bilder av russiske stridsvogner på mobilen hans. Soldatene anklaget han for å hjelpe det ukrainske militæret. Det skriver AP.

Liket til en sivil mann, Dmytro Tsjaplyhin, ligger på bakken etter at det ble identifisert av en nabo. Russiske soldater fant bilder av russiske stridsvogner på Tsjaplyhins telefon og anklaget ham for å være en spion som jobbet for det ukrainske militæret.

Da soldatene tok Tsjaplyhin med seg falt bestemoren hans, Natalia Vlasenko, sammen.

– Bestemor, ikke bekymre deg. Jeg kommer tilbake, skal den 20 år gamle gutten ha sagt, før soldatene tok ham med seg.

Det var siste gang hun så ham.

Overvåkingsmateriale viser at russiske soldater i mellomtiden brøt seg inn i hjemmene til folk. Beboere fortalte at de stjal redskaper, elektronikk, mat og drikke.

Soldatene ødela hvert overvåkingskamera de fant – skjerm etter skjerm ble sort, skriver AP.

Ukrainas ledende aktor for saken, Taras Semkiv, fortalte AP og Frontline at videomaterialet og øyenvitner fra 4. mars er nøkkelelementer for tiltalen. Han sier det er uvanlig å se krigsforbrytelser utspille seg på video.

– Resultatene av bevisene vi har samlet så langt avslører at det ikke bare var enkeltstående hendelser gjort ved en feil av militære. Men en systematisk politikk rettet mot det ukrainske folket, sier Semkiv.

En livløs mann med hendene bundet bak ryggen ligger på fortauet i Butsja i Ukraina, 3. april 2022.

Mange feil ble trolig gjort

Hendelsene i Butsja er den første slike saken for Ukrainas statsadvokat.

Ukraina prøver å bygge et system som kan håndtere titusener komplekse etterforskninger av krigsforbrytelser. Det er mer enn 3500 etterforskninger bare i Butsja. AP forteller at ting kan ha blitt oversett, og at de blant annet fant to datoer som ikke stemte i saksmappene.

– Vi har aldri opplevd tortur i så stor skala før, sier Jurii Bielousov, sjefen for Ukrainas krigsforbrytelsesdepartement, til AP News og Frontline.

Han sier han dessverre er sikker på at mange feil ble gjort i den første fasen av arbeidet. Spesielt gjelder det i Butsja, fordi dette var et av de første tilfellene.