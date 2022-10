Kine Solberg Svendsen kom tett på tragedien i Seoul: – Vi var heldige

Halloween-feiringen i den sørkoreanske hovedstaden ble et mareritt. Den norske utvekslingsstudenten rakk akkurat å snu i tide.

Kine Solberg Svendsen (t.h.) og vennene utkledd for halloween. Det gikk bra med dem alle.

30. okt. 2022 11:56 Sist oppdatert nå nettopp

Kine Solberg Svendsen hadde sett videoer av Halloween-feiringen i bydelen Itaewon i Seoul. Hun visste at det var dit «alle» dro den kvelden. Det så veldig gøy ut. Hun har vært i området med mye uteliv tidligere. Hun liker miksen mellom koreanere og utlendinger som går ut for å kose seg.

Denne lørdagskvelden var Svendsen og to venninner fra Nederland litt sent ute. De kom til metrostasjonen i området en halv time før midnatt. Da var det allerede mye folk. De bestemte seg likevel for å gå ut og se om det var mulig å komme til den kjente Halloween-festen.

De ante ikke at en stor tragedie utspilte seg like i nærheten.

153 personer er nå bekreftet omkommet i trengselen som oppsto i en trang gate med flere utesteder.

– Du ble bare dyttet fremover og måtte følge folkemengden, sier Svendsen til Aftenposten.

NRK arrow-outward-link snakket med henne først.

– Alle gatene der var stappfulle. Vi visste ikke at det skulle komme så mange mennesker der, sier Svendsen.

– Kunne vært i gaten

Hun forteller at de kom til et kryss. Der prøvde en politibetjent å få folk til å snu.

– Det kom fire ambulansepersonell løpende med en bårer, sier hun.

Svendsen og vennene hadde fortsatt ikke forstått omfanget av hva som skjedde. De forsto imidlertid at det ikke ville bli noen halloweenfest på dem i Itaewon.

De dro til en annen bydel i stedet. Der fikk de den første meldingen om at 12 personer var omkommet. Da begynte alvoret å gå opp for dem.

– Vi har snakket om at vi var heldige. Hadde vi vært der en time før, kunne vi vært i den gaten og ikke kommet noen vei, sier Svendsen.

Utenriksdepartementet har bekreftet at én norsk statsborger omkom i tragedien.

Har ikke hørt om flere norske skadede

Pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde sa søndag morgen at den norske ambassaden fortsatt jobber med å få oversikt. De har tett kontakt med koreanske myndigheter.

Lunde sier ambassaden har vært i kontakt med nordmenn i Seoul og familiene deres gjennom natten.

– Det bor om lag 500 nordmenn i Sør-Korea, hvorav rundt 150 i Seoul, sier hun.

– Er det noen nordmenn blant de skadede?

– Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge situasjonen, men vi har ingen indikasjoner nå på at det er flere nordmenn som er fysisk skadet i denne hendelsen.

UD oppfordrer alle nordmenn i landet til å registrere seg på reiseregistrering.no. Da vil de få oppdatert informasjon informasjon knyttet til hendelsen.

Et område med god stemning

Det var ikke tilfeldig at det var nettopp Itaewon Svendsen og vennene dro til for å feire halloween.

– Vi visste at halloween er en stor ting i det området. Vi så videoer av hvordan det er. det så veldig gøy ut, de gjør det til en stor ting. Men vi visste ikke at så mange ville dra dit, sier hun.

Kine Solberg Svendsen (t.v.) feiret halloween sammen med to nederlandske venner fra universitetet.

Svendsen liker området.

– Det er der vi pleier å gå ut. Jeg var der to dager like før halloween, sier hun.

– Det er god stemning der. Det er en god miks mellom utlendinger og koreanere. Det er et av områdene som har best natteliv for oss, sier hun.

Rundt hundre nordmenn studerer i Sør-Korea, ifølge Ansa, studentforeningen for norske studenter i utlandet.

Svendsen kom til den sørkoreanske hovedstaden i august. Hun er en av syv studenter fra Universitetet i Agder som er på utveksling.

Nå tror hun det blir en sørgeperiode og at Itaewon blir stengt en periode.