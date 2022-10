Tusenvis av droner skal være på vei til Russland: – Vil kunne terrorisere ukrainere i hele landet over tid

Dronene russerne brukte for å bombe Kyiv mandag, skal være fra Iran. Nå oppfordrer en ukrainsk regjeringsrådgiver innbyggerne til å skyte de ned.

Ukrainsk politi skyter her ned en drone, som trolig er solgt av Iran, over Kyiv. Nå oppfordres også innbyggerne i byen til å gjøre det samme.

Denne uken har droner fra Russland igjen rammet flere ukrainske storbyer, deriblant Kyiv. Flere hundre ukrainske byer mistet strømmen etter angrepene mandag. Ukrainske myndigheter sier at Russland har ødelagt 30 prosent av Ukrainas kraftverk i løpet av én uke.

Om mange av de russiske luftangrepene den siste tiden, blir det rapportert om at Russland bruker såkalte kamikaze-droner.

Dronene styrter seg selv og eksploderer idet de treffer målet. Selv om iranske myndigheter gjentatte ganger har nektet for det, hevder ukrainske myndigheter at dronene er solgt fra Iran. Det samme mener etterretningstjenester i flere land, blant annet USA.

– Skyt dem ned

Nå oppfordrer Anton Herasjtsjenko, som er rådgiver for sjefen for innenriksdepartementet, ukrainere med skytevåpen til å skyte ned de iranske dronene på egen hånd. Det melder den ukrainske nettavisen hromadske arrow-outward-link .

På en video, som han har delt på sosiale medier, kan man se politifolk som skyter ned en drone over Kyiv med maskingevær og pistoler.

Men ikke alle er enige i denne oppfordringen. En talsperson i politiet mener at ukrainere bør komme seg i tilfluktsrom når flyalarmen går. Hun sier at politiet er bevæpnet med automatvåpen og er trente til å gjøre dette.

Her inspiserer en ukrainsk politibetjent det ukrainske myndigheter mener er deler av en iranskprodusert Shahed-drone. Bildet er fra 6. oktober.

– Veldig stor trussel

Hvor mye betyr disse dronene egentlig for Russland? Det avhenger av hvor mange de kan få tak i. Det sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Ukrainerne hevder å ha etterretning på at russerne har 300 kamikazedroner igjen på lager – men at de har bestilt flere tusen til fra Iran. Det kan bety en «konstant trussel», sier Røseth.

Disse dronene, som Russland brukte i mandagens angrep mot Ukraina, kommer ifølge flere eksperter fra Iran.

En ting er at dronene er vanskelig å skyte ned. En annen ting er å stanse leveransene av dem. Videre leveranser kan avhenge av hvilket press som legges på Iran, mener Røseth.

– Men det synes å være politisk vilje i Iran til å dele dette med Moskva, selv om de hevder det motsatte.

Ifølge The Washington Post arrow-outward-link forsyner Iran i tillegg Russland med missiler. Om det stemmer, vil det gi kapasitet til å føre krig i hele landet i tiden fremover, og ikke bare på frontlinjen, ifølge Røseth.

Diskuterer sanksjoner

Få timer etter droneangrepet på Kyiv mandag, gikk Danmarks utenriksminister, Jeppe Kofod, ut og ba om sanksjoner mot Iran arrow-outward-link .

Mandag deltok han i et møte med EUs utenriksministre, der det ble vedtatt å sanksjonere mot Iran for overgrep mot sivile i eget land, i forbindelse med de pågående demonstrasjonene i landet. Flere land, deriblant Frankrike og Tyskland, anser det som nødvendig å også innrette sanksjoner mot Iran for våpeneksport til Russland, ifølge Reuters arrow-outward-link .

Flere ukrainske byer ble angrepet av dronene mandag. Her evakuerer brannmannskapene beboerne i en boligblokk i Kyiv.

Forrige uke sa også Frankrikes utenriksminister arrow-outward-link at våpeneksport fra Iran til Russland vil være brudd på FN-resolusjonen om atomavtalen som ble inngått mellom Iran og flere vestlige land i 2015.

Nesten ingen tør

Russlands produksjon av missiler er svekket på grunn av mangel på nødvendige teknologiske komponenter, forteller Røseth.

– De sliter med å få tak i smarte chiper. Derfor trenger de dette fra iranerne, eller hvem som helst som kan selge dem det. Det er det nesten ingen som tør, grunnet sanksjonsproblematikken.

Så hvorfor skulle Iran ønske å gjøre det? Røseths oppfatninger passer ordspråket min fiendes fiende er min venn.

Iran har en pågående konflikt med omverdenen på grunn av landets atomprogram. I flere år har økonomien og befolkningen i landet vært hardt rammet av amerikanske sanksjoner.

Røseth forteller at Russland har kritisert amerikanske sanksjoner og forsøkt å lette sanksjonene mot Iran.

Allerede tunge sanksjoner

– Er dette et farlig spill for Iran?

– Nei. De har jo et tungt sanksjonsregime mot seg fra mange land allerede. Men det kan jo bli økt fordømmelse og isolering.

Det har vært snakk om å lette sanksjonene og inngå en ny atomavtale med Iran, sier Røseth. Det kan bli vanskelig nå.

– Kanskje iranerne uansett har veid risikoen ved å støtte Russland og likevel ment at det var verdt det.

Europa og USA har de siste årene ikke vært helt enige om hvilken linje en skal holde overfor Iran, forteller Røseth. Dagens alvor kan gjøre det lettere å komme til enighet, mener han.

Slik kan Iran straffes

Røseth tror det eventuelt kan bli snakk om å sanksjonere enkeltpersoner og aktører tilknyttet regimet. Også oljeeksporten kan det bli aktuelt å sanksjonere ytterligere.

Målrettede sanksjoner mot dem som leverer komponenter til iranske kamikazedroner og missiler, kan også hindre iranske våpenleveranser. USA varslet mandag kveld slike sanksjoner mot tredjeparter tilknyttet Irans droneprogram.