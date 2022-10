Liz Truss stamper i motgang. En kongelig forsnakkelse hjelper neppe på populariteten.

«Å kjære», sa kong Charles da statsminister Liz Truss kom på audiens. Møtet mellom de to illustrerer hvor dårlig det går med statsministeren.

Kong Charles’ medarbeidere offentliggjorde videoen av det som muligens er en kongelig forsnakkelse.

9 minutter siden

Hver uke får den britiske statsministeren audiens hos majesteten. Charles og hans kone Camilla har oppholdt seg i Skottland etter dronningens død. Onsdag var det første gang Liz Truss skulle møte kong Charles, etter at dronning Elizabeth døde.

Truss har hatt en særdeles vanskelig start i statsministerboligen. Etter litt over en måned i Downing Street nummer 10 har allerede partifeller begynt å diskutere om de trenger en ny leder.

Hun får ikke drahjelp av den nye kongen, etter at en 15 sekunders video fra møtet mellom de to ble kjent:

– Deres majestet, sa statsministeren og neiet.

– Så du kommer tilbake igjen, svarte kongen.

– Det er en glede, sa hun.

– Kjære, å kjære, ja, ja, sa kongen.

«Dear, oh dear. Anyway ...» ble raskt overskrifter i britiske aviser da videoen ble kjent torsdag.

«Møtet fikk en oppsiktsvekkende innledning», skrev The Daily Mail arrow-outward-link .

«Tilbake igjen? Å kjære. Pinlig møte mellom Charles og Truss», skrev Metro arrow-outward-link .

«Kongen røper hva han egentlig mener», skrev australske News.com arrow-outward-link .

The Independent arrow-outward-link setter kongens holdning i sammenheng med at statsministeren skal ha frarådet ham å reise til klimamøtet Cop27 i Egypt.

Les også Avis: Kong Charles dropper klimatoppmøte etter press fra statsminister Liz Truss

Statsminister i trøbbel

Filmsnutten er offentliggjort av hoffet, uten videre kommentar. Det er ukjent hvorfor kongens medarbeidere sendte den ut med hørbar lyd.

Liz Truss kom rett fra spørretimen i parlamentet. Der fikk hun gjennomgå for «minibudsjettet» regjeringen hennes la frem kort tid etter at hun overtok. Det førte til at pundet raste i verdi og britiske statsobligasjoner ikke lenger virket som en trygg investering.

Statsministeren og finansminister Kwasi Kwarteng foreslo blant annet store skattelettelser. Mest oppmerksomhet fikk kraftige skattekutt for de rikeste.

Etter et par uker ga Truss og Kwateng opp de mest omstridte skattekuttene. Truss ville kutte toppskatten for dem med inntekt på over 1,8 millioner kroner. Protestene var så sterke at Kwateng trakk forslaget.

– Vi har hørt budskapet, sa han.

Det ble oppfattet som et ydmykende tilbaketog.

Les også Truss dropper skattekutt for de rikeste: Pundet hopper

Nye problemer

I spørretimen onsdag holdt statsministeren fast på resten av «vekstpakken». Den inneholder fortsatt store skattekutt. Samtidig lover hun at det ikke kommer på tale å kutte i offentlige tjenester.

Derfor skal regjeringen ta opp lån på 43 milliarder pund, over 500 milliarder norske kroner.

Den britiske nasjonalbanken har måttet kjøpe store mengder statsobligasjoner for å berolige finansmarkedet. Torsdag kjøpte banken for 56 milliarder kroner.

Torsdag kveld skrev flere britiske medier at regjeringen er i krisemøter for å diskutere veien videre. Finansminister Kwateng sa torsdag til The Daily Telegraph arrow-outward-link at det kan komme på tale å avlyse flere av skattekuttene.

Truss er under kraftig press fra egne partifeller. Onsdag kveld møtte hun flere av dem på et krisemøte. The Financial Times arrow-outward-link snakket med en som var til stede. Vedkommende beskrev stemningen som «begravelsesaktig».

Mange av de nyvalgte er fra områder med solid tradisjon for å velge Labour. Under Boris Johnsons ledelse klare de konservative å overbevise flertallet i disse valgkretsene til å bryte tradisjonen.

Disse representantene kan få en veldig vanskelig valgkamp neste gang.

Advarer mot lederskifte

Torsdag rykket utenriksminister James Cleverly ut i mediene og advarte partifeller mot å starte en ny lederkamp.

– Det vil være en katastrofalt dårlig idé, sa han til BBC arrow-outward-link .

Truss ble valgt etter en bitter strid med tidligere finansminister Rishi Sunak. Partiet er allerede sterkt svekket.

Cleverly advarer mot en ny lederkamp.