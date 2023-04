Utenriksministeren er i Ukraina

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er fredag i den ukrainske byen Odesa, der hun blant annet møter Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba, melder TV 2.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte fredag den ukrainske havnebyen Odesa sammen med de nordiske og baltiske utenriksministrene.

28.04.2023 15:23 Oppdatert 28.04.2023 15:41

Kanalen skriver at Huitfeldt er i havnebyen på reise sammen med de nordiske og baltiske utenriksministrene. Byen ligger sør i Ukraina, på Svartehavskysten.

– Vi gjør dette for å vise Ukraina og resten av verden at de nordiske og baltiske landene står samlet i vår sterke støtte til ukrainerne i deres kamp mot Russlands angrepskrig, sier Huitfeldt i en pressemelding.

Besøket skjer etter at Russland rettet et stort rakettangrep mot Ukraina natt til fredag.

I byen Uman ble en boligblokk truffet, og mange ble drept.

– Dette viser bare hva som skjer i dette landet, og at vi ikke må glemme Ukraina, sier Huitfeldt til TV 2.

Ber om F-16

Besøket er Huitfeldts tredje i Ukraina siden Russland invaderte landet i februar i fjor. Kuleba brukte anledningen til å igjen be om at Ukrainas allierte gir landet jagerfly av typen F-16.

Minst 17 personer ble drept i angrepet mot en boligblokk i byen Uman

– Vi må slå Russland ned fra himmelen. Vi trenger F-16 fra våre allierte, sa Kuleba. Han sa videre til TV 2 at Ukraina forventer at Norge vil ta del i dette.

– Vi forstår at dette er amerikansk teknologi og at dette må starte med et ja fra USA, men jeg tviler ikke på at det vil skje, sa Dmytro Kuleba til kanalen.

Motoffensiv

Videre sier Kuleba at ministrenes neste møte blir på den okkuperte Krymhalvøya.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov sa fredag at ukrainerne i praksis er klare til å starte den ventede motoffensiven mot russiske styrker.

Kuleba sier til TV 2 at han ikke vet når offensiven kommer, og at det er opp til militærledelsen.

– Min jobb er å skaffe så mye våpen og militært materiell som mulig, slik at brigadene våre er best mulig utrustet, sa han.

Torsdag sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at Ukraina nå har fått 98 prosent av kampkjøretøyene og stridsvognene som de er blitt lovet fra sine allierte.