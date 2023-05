Maner til sindighet om krigen: – Vi er vitne til et virvar

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen mener nye kryssermissiler kan bli avgjørende i krigen.

I flere måneder har kampene i og rundt byen pågått. – Denne uken har vi ikke mistet en eneste stilling i Bakhmut, sier Ukrainas viseforsvarsminister Ganna Maljar i en uttalelse.

12.05.2023 17:50

Kampen om Bakhmut har vært blant de hardeste og mest langvarige i krigen. Russland har hatt byen som hovedmål i nesten ti måneder. Men siste tids utvikling tyder på ukrainsk fremgang i området.

Ifølge landets forsvarsdepartement har styrkene rykket frem 2 kilometer på én uke. Samtidig melder russiske militærbloggere at ukrainske styrker har brutt gjennom frontlinjen, skriver BBC.

Russland avviser påstandene. Via nyhetsbyrået TASS opplyser forsvarsdepartementet at de er angrepet 26 ganger det siste døgnet. Ifølge Russland ble alle forsøk stoppet.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen maner til sindighet.

– Vi er vitne til et virvar, mener han.

– Nå villeder Ukraina så mye de kan om hvor, når og hvordan det store angrepet kommer.

Og de holder kortene tett til brystet. Slik kan de holde på lenge, tror Karlsen. Selv er han kun sikker på en ting:

– Vi kommer til å bli overrasket. Og vi kommer til å bli lurt.

Geir Hågen Karlsen Oberstløytnant ved Stabsskolen

Fremover vil det komme stadig nye meldinger om fremgang, trefninger, beskjeder om at de venter på utstyr, at de mangler utstyr, at de først angriper når Gud vil, sier Karlsen.

Senest torsdag gjorde Volodymyr Zelenskyj et intervju med BBC. Her sa den ukrainske presidenten at tapet av menneskeliv vil bli for stort, dersom motoffensiven starter nå.

Men selv om Zelenskyj sier offensiven må vente, kommer det altså meldinger om fremgang for Ukraina.

Hva som stemmer, gjenstår å se, sier Karlsen.

De ferske angrepene i sør kan være et forsøk på å få russerne til å trekke styrker mot Bakhmut, og så angripe et helt annet sted, mener han.

– Det så vi i fjor da de tok Kharkiv i september etter å ha angrepet Kherson i mange uker.

Den gang klarte de ukrainske soldatene å gjenerobre 7700 kvadratkilometer i løpet av en uke.

En ukrainsk soldat ved frontlinjen nær Bakhmut. Geir Hågen Karlsen mener betydningen av byen er overdrevet. – Byen er ikke viktig, men er blitt en symbolsak for russerne.

Formende operasjoner

Ifølge CNN er det såkalte «formende operasjoner» ukrainske styrker har igangsatt.

Dette er militære operasjoner i forkant av et større avgjørende angrep. Slike formende operasjoner involverer gjerne angrep mot ammunisjonslagre, kommandoposter og broer – både fra luft og på bakken, forklarer Karlsen. Dette gir motstanderne problemer ved fronten.

– Det er nok dette vi ser nå, men det later til å være av mindre omfang enn i fjor. Jeg er imidlertid usikker på om det er fordi de prater mindre eller skyter mindre.

Nye missiler

Et sannsynlig scenario er at Ukraina angriper sørover mot Azovhavet, sier Karlsen. Med langtrekkende våpen vil de også kunne angripe den strategisk viktige Kertsjbroen mellom det russiske fastlandet og annekterte Krym.

Tidligere denne uken kom nemlig meldingen om at Storbritannia har levert langtrekkende Storm Shadow-kryssermissiler til Ukraina.

Ifølge den europeiske produsenten MBDA har missilene en rekkevidde på over 250 kilometer.

Til sammenligning har standardrakettene til HIMARS-systemene som Ukraina brukte i fjor, en rekkevidde på rundt 80 kilometer.

– De nye missilene vil gjøre det svært vanskelig for Russland, sier Karlsen.

De må nå ha ammunisjonslagrene og kommandoplassene sine enda lenger inne i landet.

Det kan vise seg å bli utfordrende for okkupasjonsmakten.