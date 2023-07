Prigozjin skal være i tilbake i Russland. Der henges han ut på statlig TV.

Bilder fra en russisk politirazzia viser nye sider av Prigozjin. Og innsiden av hans luksuriøse hjem i St. Petersburg.

Disse bildene av Jevgenij Prigozjin sirkulerer både i tradisjonelle og sosiale medier. Vis mer

Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko kom torsdag med en oppsiktsvekkende uttalelse: Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin har forlatt Belarus og er tilbake i Russland.

Der skal ikke Prigozjin ha vært siden Wagner-gruppens korte opprør mot Russlands militære ledelse ble avblåst i slutten av juni, etter at Lukasjenko og Prigozjin inngikk en avtale. En del av avtalen var at Prigozjin måtte flytte til Belarus.

Det er ikke kjent hvor Prigozjin faktisk har oppholdt seg siden avtalen ble inngått. Men man vet at privatflyet hans landet i Minsk morgenen 27. juni.

Nå skal han altså være tilbake i Russland. Nærmere bestemt i St. Petersburg. Det melder russiske Tass og nyhetsbyråene Reuters og AP.

Dette skjer like etter at den statsstyrte kringkasteren Russland-1 viste bilder fra en politirazzia mot Prigozjins luksuriøse hjem i St. Petersburg.

Bildene har fått stor spredning både i tradisjonelle og sosiale medier.

Onsdag begynte bilder fra en politiaksjon mot Prigozjins hjem og kontorlokaler i St. Petersburg å sirkulere. I hans luksuriøse hjem fant politiet blant annet: En slegge med påskriften «til viktige forhandlinger». En dekorativ krokodille. Flere håndvåpen … … automatrifler og store mengder ammunisjon. Store mengder kontanter … … og en rekke ulike pass.

Bildene viser også gullbarrer, priser og medaljer. Et oppsiktsvekkende bilde viser også en rekke parykker og løsskjegg Wagner-sjefen skal ha hatt til disposisjon.

Dette bildet skal vise Prigozjins «parykkgarderobe». Vis mer

Det er også bilder av et rom som ser ut til å ha vært et privat behandlingsrom fra pandemien. Det inneholdt blant annet en ventilator og en oksygenkonsentrator.

Det skriver den Latvia-baserte uavhengige avisen Meduza.

På en av veggene i Prigozjins hus ble det også funnet et innrammet bilde som viser flere avhuggede hoder.

Dette bildet er blant bildene som har fått stor spredning på Telegram. Vis mer

Henges ut

Russisk statlig TV gikk kollektivt til angrep på Prigozjin samme dag som bildene ble publisert, ifølge BBC.

Kommentatorer på flere kanaler kalte Wagner-opprøret for forræderi. De gikk også løs på Prigozjins karakter. Wagner-sjefen ble blant annet omtalt som «en grådig og voldelig tyv».

På den populære statsstyrte kanalen Russland-1, hvor bildene fra razziaen ble vist, ble det argumentert for at Prigozjin må stå til ansvar for Wagner-opprøret.

Men det var ikke bare bilder av Prigozjins hjem og kontorer som ble vist. Også flere bilder av ham selv. I det som ser ut til å være ulike forkledninger.

Prigozjins mange ansikter. Vis mer

Følger ikke Wagner-sjefens bevegelser

En rekke Telegram-kanaler, som skal ha tilknytning til Kreml, har bidratt til stor spredning av også disse bildene, skriver Meduza.

De skriver videre at dette trolig er forkledninger han har brukt under Wagner-operasjoner i utlandet.

Etter at nyheten om at Prigozjin skal være i Russland ble kjent, kom Kreml fort på banen. Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov sa at de hverken har «mulighet til eller ønske om» å følge Prigozjins bevegelser.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov var tilbakeholden overfor mediene da de spurte om Prigozjin. Vis mer

Ifølge The Washington Post bekrefter en ikke-navngitt forretningsmann fra St. Petersburg at Prigozjin er i Russland.

Forretningsmannen hevder at Wagner-sjefen er tilbake for å «ta tilbake penger og våpen som er beslaglagt av de russiske sikkerhetstjenestene.

Ifølge Tatjana Stanovaja, grunnlegger av det Paris-baserte konsulentbyrået R. Politik, viser det som nå skjer, at Kreml har gitt Prigozjin anledning til å komme til Russland for å rydde opp i forretningene sine.

Tidligere i dag skrev Reuters at Wagner-sjefens privatfly hadde fløyet fra Moskva til St. Petersburg. Hvorvidt Prigozjin var om bord, vites ikke.