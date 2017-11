I dette landet er Weinstein et offer og #MeToo en konspirasjon

– En mann er en mann, og en kvinne en kvinne, sier den kjente russiske filmregissøren Andrej Kontsjalovskij.

– Menn bør antaste kvinner, og kvinner bør stå imot, sier Kontsjalovskij i et langt intervju med den Kreml-lojale avisen Izvestia.

Han er bare én av en rekke kjente russere som tar den amerikanske filmregissøren Weinstein i forsvar – både liberalere og konservative.

I stedet angripes kvinnene som har stått frem med anklager om voldtekt og trakassering.

Chris Pizzello / TT / NTB scanpix

– Et angrep på alle menns seksualitet

– I denne saken angripes hele den mannlige seksualiteten. Dette er hysteri og manipulering av massene, sier Kontsjalovskij til flere medier.

Han bruker også Russlands verdenskjente forfatter Lev Tolstoj til å legitimere sitt syn: «Unge kvinner elsker å bli klemt».

– Gudskjelov lever vi i et land hvor politisk korrekthet ikke har nådd et absurd nivå. Dette er et nytt utslag av den avvikende oppførelsen til de nykonservative globalistene som er ødeleggende for familien, sa den russiske filmregissøren.

80-åringen selv er i sitt femte ekteskap med den 36 år yngre skuespilleren Julia Vysotskaja.

De ledet revolusjonen som forandret verden. Nå blir Lenin og Trotskij fremstilt på en helt ny måte i Russland – med buksene nede.

Fakta: #MeToo #MeToo-kampanjen startet på sosiale medier i oktober og har som hensikt å ta et oppgjør med seksuell trakassering og overgrep. Kampanjen begynte i kjølvannet av flere kvinner sto frem og fortalte at de var utsatt for overgrep av Hollywood-regissøren Harvey Weinstein. En av de første var skuespilleren Alyssa Milano, som oppfordret kvinner til å si fra. Siden har flere millioner mennesker brukt hashtagen #MeToo. Også i Russland har noen svært få kvinner gjort det samme, blant annet en kjent ballerina.

Russia 1

– Det er ikke lenger sex i USA

– Jeg er imot seksuell trakassering. Men denne brutalt alvorlige kampanjen truer med å ødelegge humoren i folks relasjoner, impulsiviteten, spontaniteten og lidenskapen, sa Russia Today-sjef Dmitrij Kiselov.

Han setter tonen i de Kreml-styrte mediene og regnes som Putins fremste propagandasjef.

– Det er ikke lenger sex i USA ... den seksuelle revolusjonen tilhører fortiden, sa den 63-år gamle TV-sjefen.

Russlands største nyhetssending brukte 15 minutter på fremstille Weinstein som et offer for politiske konspirasjoner i USA om Trump og Clinton.

ERIC GAILLARD / REUTERS

– En måte å overleve fra dag til dag

Aksept av seksuell trakassering og vold i hjemmet går hånd i hånd, skriver Moscow Times-kommentatoren Natalia Antonova.

– Når du lever med mishandling og forventer trakassering, så prøver du å minimere det. Det er den eneste måten å overleve fra dag til dag.

Over 12.000 kvinner dør hvert år som følge av vold fra kjærester og menn, anslår avisen Rossiskaja Gazeta og Anna-senteret.

Om lag 36.000 kvinner blir slått av kjærester og ektemenn – hver dag.

Instagramprofilen til Miss Russia 2017

Retter skytset mot kvinnene

Blant dem som har forsvart Weinstein, er også flere unge kvinner og mediepersonligheter.

– Hvis du er en ekte kvinne og opplever dette, så forteller du det ikke til noen. Det vil diskreditere dere begge to i offentlighetens øyne, sa teater- og filmskuespillerinnen Ljubov Tolkalina til Meduza. Hun la til at det kan være «herlig å bli seksuelt trakassert».

– Dette kan aldri skje i Russland takket være Vladimir Vladimirovitsj Putin og hans politikk, sa Miss Russia 2017-stjernen Ksenia Alexandrova til den Kreml-kritiske TV-stasjon Rain.

– En sex-inkvisisjon, skriver liberale Novaja Gazetas kommentator Julia Latynina. Hun har vært en hard Putin-kritiker i mange år og måtte nylig rømme Russland etter flere angrep.

– Den seksuelle revolusjon har tillatt mange kvinner å gjøre karrière på den eldste måten – gjennom sengen, hevder Latynina. Hun mener «feminister antar at kvinner alltid snakker sant» mens menn lyver.

– Pendelen har svingt. Nå er det kvinnen som er fri, ikke mannen. Kvinnen kan gjøre alt. Drikke på en fest. Klenge seg til en mann. Bli med på hans rom, sitte på fanget, sende obskøne blikk og så rope voldtekt hvis hun forandrer mening i siste øyeblikk, mener en av Russlands fremste liberale skribenter.

Michael Sohn / TT / NTB scanpix

Syndige menn av Guds bilde får tilgivelse

Reaksjonene kan også forklares ved andre sider av russisk kultur:

Utbredt mistillit mot samfunnsinstitusjoner og medier gjør at mange russere er svake for konspirasjonsteorier.

I et konservativt russiskortodoks perspektiv blir dessuten en mann som Weinstein sett på som et offer for en syndig menneskenatur skapt av Gud. Da er det også lettere å få tilgivelse.

Dessuten dyrkes fortsatt macho-idealer på mange plan også i det russiske samfunnet.

– Reaksjonene viser at det russiske samfunnet ikke er klare for en debatt om seksuell trakassering, sier den unge russiske filmregissøren Roman Volobujev sier til avisen Meduza.

– De fleste synes veldig synd på Weinstein, og de færreste forstår jentene, sier Volobujev.