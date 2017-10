Skuddvekslingen begynte sent fredag da egyptiske sikkerhetsstyrker slo til mot skjulestedet til en gruppe opprørere i al-Wahat al-Bahriy-distriktet i Giza, rundt 135 kilometer sørvest for Kairo.

Offiserer fra en antiterroravdeling ledet angrepet, som var støttet av pansrede personellkjøretøy. Sikkerhetsstyrkene ble møtt av kraftig motstand og blant annet beskutt med rakettdrevne granater.

Egyptiske tjenestemenn sier at det videre hendelsesforløpet er uklart, men det er indikasjoner på at angrepsstyrken gikk tom for ammunisjon og at flere politifolk ble tatt til fange og senere drept. En offiser skal ha klart å rømme i et pansret kjøretøy.

Frykter enda høyere dødstall

Et lydopptak der en av politifolkene som skal ha deltatt i operasjonen ber om hjelp over radio, sirkulerte på nett fredag. Det er foreløpig ikke bekreftet om opptaket er ekte.

– De har tatt alle våpnene og ammunisjonen, sier politimannen i opptaket.

Sikkerhetskilder som ikke vil navngis, opplyser til AP at sikkerhetsstyrkene ser ut til å ha gått i et nøye planlagt bakhold. Kildene opplyser at 54 ble drept, og frykter at tallet vil stige. Blant de drepte er to brigadegeneraler i politistyrkene, en oberst og ti oberstløytnanter.

Hendelsen skal etterforskes, ifølge en offisiell uttalelse som er lagt fram dagen etter kampene. Det antydes at inkompetanse, etterretningstabber og manglende koordinasjon kan ha vært årsaker til det høye dødstallet.

En rekke angrep fra islamister

Innenriksdepartementet i Kairo, som har ansvaret for politiet, oppga imidlertid et langt lavere dødstall lørdag. De hevder at 16 politifolk ble drept, og sa at også 15 ekstremister døde i aksjonen.

Ifølge departementet jagde sikkerhetsstyrkene islamistene ut i ørkenen etter sammenstøtene.

Militante islamister, noen av dem med bånd til IS, har stått bak en rekke angrep mot egyptiske sikkerhetsstyrker siden landets militære under ledelse av den daværende hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi grep makten i et kupp i 2013 og avsatte landets folkevalgte president Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap.

Tusenvis av opposisjonelle er siden kastet i fengsel og mange av dem, blant dem Mursi, er dømt til døden.

Islamister har også stått bak flere terroraksjoner rettet mot koptiske kristne i Egypt, blant annet bombeangrep mot flere kirker. Bakgrunnen kan ha vært at kopternes pave Tawadros II offentlig støttet militærkuppet.