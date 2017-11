Mange tusen politikere, forskere og aktivister er samlet i den tyske byen Bonn. FNs 23. årlige klimamøte arrangeres hos en av verdens største kullprodusenter, med en liten klimautsatt øynasjon som vert.

1. Lager regler for Parisavtalen

Parisavtalen trådte i kraft 5. november i 2016. Men regelverket for hvordan landene skal oppfylle sine klimamål vedtas ikke før neste år. 2017 er derfor et «mellomår» hvor de 197 landene må finne ut hvordan reglene for avtalen skal se ut.

Monica Bjermeland/CICERO

– Dette blir et viktig år, selv om det skal komme få endelige vedtak. De bør komme flere steg videre i prosessen med regelboken for Parisavtalen, ellers kan det bli veldig tøft å komme i mål i 2018, sier forskningsleder hos Cicero, Steffen Kallbekken.

Blant reglene det er uenighet om, er hvordan landene skal rapportere på sine mål. Før Parisavtalen var landene delt inn i to grupper - de rike landene og utviklingslandene.

Flere av disse landene, deriblant India og Saudi-Arabia, vil jobbe for å få tilbake den gamle inndelingen.

Et annet tema for forhandlingene blir penger. De rike landene har lovet å hjelpe de fattigere landene med å finansiere utslippskutt, men nå er det blant annet usikkert hva som skjer med finansieringen fra USA.

Fakta: COP23 *COP står for Conference of the Parties. Det er det årlige møtet for landene som har sluttet seg til FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Nesten alle FNs medlemsland deltar, 197 tilsammen. *Kyotoavtalen ble vedtatt på COP3 i 1997. Parisavtalen ble vedtatt på COP21 i 2015. *Over 20.000 delegater er ventet til møtet i Bonn som starter 6. november og varer i ti dager.

2. Nye klimarapporter

Den første offisielle rapporteringen på Paris-målene kommer ikke før i 2020. Men i forkant av Bonn-møtet har blant andre FNs klimaprogram publisert en rapport om hvordan landene ligger an.

Den viser at med dagens mål vil den globale oppvarmingen mest sannsynlig stige med 3 grader, langt fra Parisavtalens mål om maksimalt 2 graders temperaturstigning.

En annen rapport fra Corporate Accountability viser hvordan næringslivet og produsenter av fossil energi har hatt sterk innflytelse på klimaforhandlingene, skriver The Guardian.

En amerikansk klimarapport godkjent av Det hvite hus har også fått oppmerksomhet fordi den fastslår at det er «ekstremt sannsynlig» at klimaendringene er menneskeskapte, stikk i strid med presidentens syn på saken.

WOLFGANG RATTAY / X00227

3. USA er fortsatt med

President Donald Trump sa i juni at han vil trekke USA fra Parisavtalen, men det er ikke praktisk mulig før i 2020.

USA sender som vanlig en delegasjon til møtet, men det er usikkert hva de vil bidra med.

– Det blir spennende å se om USA oppfører seg omtrent som før, eller om de har fått sterkere politiske føringer. Det kan hende de blir mindre ambisiøse og kompromissvillige. Men det er uansett i amerikanernes interesse å ha et sterkt regelverk, blant annet slik at de kan etterprøve at Kina og andre gjør det de sier de skal, sier Kallbekken.

Det er ventet at mange amerikanere også vil vise sin fortsatte støtte og engasjement for utslippskutt i Bonn, deriblant nettverket «We are still in» (Vi er fortsatt med), som består av flere tusen amerikanske byer, selskaper, universiteter og andre samfunnsaktører.

Sjefen for FNs miljøprogram (UNEP), Erik Solheim, tror USA vil leve opp til sine forpliktelser i Parisavtalen, «ikke på grunn av Det hvite hus, men på grunn av privat sektor», skriver The Washington Post.

4. Klimautsatt vertsnasjon

Fiji er vert for årets klimamøte, som likevel avholdes i Bonn av praktiske årsaker.

Det er første gang en liten øystat er vert for COP. Fiji er svært utsatt for ekstremvær og ble i 2016 rammet av syklonen Winston som førte til store skader. Det ventes at de vil benytte anledningen til å sette sine interesser på dagsordenen, blant annet tap og skader som følge av klimaendringene og klimamigrasjon.

Det kan også skape de største konfliktene i Bonn.

– De små øystatene kan komme til å bruke anledningen til å markere sin posisjon i disse spørsmålene, for eksempel ved å bryte forhandlingene midlertidig, tror Steffen Kallbekken.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa også at det vil være «et godt tegn» hvis man ikke hører så mye fra møtet, da han briefet pressen før forhandlingene, ifølge NTB.

WOLFGANG RATTAY / X00227

5. Motstand mot kull

Som vanlig viser sivilsamfunnet at de er til stede med demonstrasjoner i forkant av forhandlingene. Også ved en kullgruve i Hambach vest for Bonn hadde mer enn 2000 mennesker samlet seg i protest søndag.

Sysla skriver at presset øker mot Tyskland, som har syv av de ti mest forurensende kullkraftverkene i Europa.

– Noen av gjestene våre vil bli ganske overrasket over å se hvor avhengig Tyskland fortsatt er av kull, sier talsperson for det tyske miljøpartiet De Grønne, Annalena Baerbock ifølge The Guardian.