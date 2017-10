Få timer før banken kollapset, solgte statsministeren aksjene. Det er bare én av skandalene som rir Island foran dagens nyvalg

Statsminister Bjarni Benediktsson ble tvunget til å skrive ut nyvalg etter flere skandalesaker. Det skjer bare ett år etter at Islands forrige statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson måtte gjøre det samme i kjølvannet av Panama Papers-avsløringene.

Benediktsson måtte kaste kortene etter en svært spesiell sak der det ble kjent at Justisdepartementet forsøkte å holde skjult at Benediktssons far hadde skrevet et brev til departementet i et forsøk på å renvaske en pedofilidømt mann.

Benediktsson sliter også med andre avsløringer. Ifølge lekkasjer publisert i den islandske avisen Stundin, skal han ha kvittet seg med aksjer verdt flere millioner kroner i den islandske banken Glitnir rett før banken kollapset og islandske myndigheter tok over banken i 2008. Benediktsson satt den gangen i finanskomiteen i Alltinget.

Benediktsson benekter at det var innsidehandel. Han skriver på sin Facebook-profil at alle hans transaksjoner med Glitnir var normale, og at det er blitt gransket flere ganger.

Har gitt mediene munnkurv

Forrige uke utstedte Sysselmannen på Island en midlertidig forføyning overfor islandske medier slik at de ikke får lov til å omtale saken i valgkampen. Det var banken som hadde bedt Sysselmannen stanse presseomtalen fordi saken har utgangspunkt i lekkede dokumenter. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har advart mot avgjørelsen og mener den er et inngrep i pressefriheten.

Professor i statsvitenskap ved Universitet i Bifrost, Eiríkur Bergmann, sier folk på Island er trøtte av de stadige tumultene i islandsk politikk, og at tilliten til politikerne nå er på lavbluss.

– Etter finanskrisen i 2008 ble økonomien friskmeldt ganske raskt, men det ser ut som politikken fremdeles er i uorden. Det er som islandsk politikk ikke har helet ordentlig siden krisen, og det ser ikke ut til å stabilisere seg, sier Bergmann til NTB.

Islendingene er provosert

Bergmann sier anbefalingsbrevet som statsministerens far, Benedikt Sveinsson, skrev for å be om oppreisning for en mann som i 2004 ble dømt til fem og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot sin egen stedatter, har provosert voldsomt.

På Island kan personer som er dømt for alvorlige forbrytelser, søke om å få «sin heder gjenopprettet», det vil si å bli strøket fra strafferegisteret. Men for at dette kan skje, må minst to «respekterte» personer skrive et anbefalingsbrev.

At Justisdepartementet først forsøkte å holde avsenderen hemmelig, og det senere kom frem at kun statsministeren var informert, gjorde vondt verre og førte til at regjeringspartner Lys Framtid i midten av september valgte å trekke seg fra regjeringen, slik at den mistet flertallet.

Første piratparti med regjeringsmakt?

De mange regjeringsskandalene baner nå vei for at det unge protestpartiet Piratpartiet kan komme i regjering på Island. Partiet blir i tilfelle verdens første piratparti som får regjeringsmakt. Partiet ble dannet i 2012 av aktivister, hacktivister og andre som sto utenfor de etablerte partiene på Island.

– Slik det ser ut på målingene nå, ligger det an til at det kan bli en koalisjonsregjering bestående av Det Grønne Venstrepartiet, Den sosialdemokratiske alliansen og Piratpartiet, men de blir trolig avhengig av støtten til ett eller to sentrumspartier, sier Stefana Óskarsdóttir, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap ved Islands Universitet, til NTB.

– Dermed er det usikkerhet knyttet til hvorvidt de vil klare å komme i regjering. Alt avhenger av valgoppslutningen og om sentrumspartiene velger å støtte venstresiden eller borgerlig side, understreker Óskarsdóttir.

AP/Frank Augstein/ NTB scanpix

Flere avsløringer

Ifølge ABC Nyheter sitter avisen Stundin på nye avsløringer om den islandske statsministerens økonomiske disposisjoner, men de har ikke lov til å publisere dem.

– Vi sitter på ny informasjon om statsministerens interessekonflikter den gangen. Og vi kan dokumentere at han fortalte usannheter om dette, sier en av Stundins redaktører, Jón Trausti Reynisson, til ABC Nyheter.

Redaktøren har heller ikke lov til å fortelle til andre medier om hva slags informasjon de sitter på.

Han påpeker at statsministeren har løyet om saken tidligere. I fjor sa statsministeren offentlig at han ikke eide noe av betydning i et av bankens fond som satt på verdiløse verdipapirer.

– Men han eide mye, og to timer før unntakslovene ble vedtatt, solgte han og onkelen verdipapirer for hele 10 millioner euro i Fond 9 – «Sjoður 9». Selv tjeneste han en halv million euro, sier redaktør Reynisson.