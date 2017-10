Stormen Ingolf nærmer seg Danmark

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) opplyser lørdag at uværet også vil føre til forhøyet vannstand flere steder.

– Vindkast i orkan styrke fører til at takstein blåser ned, store grener knekker, mens trær kan velte og sperre tog- og veistrekninger, skriver DMI.

Kraftig vind lørdag

Faren for orkan er spesielt stor på vestkysten av Jylland.

Allerede lørdag var vinden så kraftig at den begynte å skape problemer. Kjøretøy som er følsomme overfor vind, ble frarådet å kjøre over Øresundsbroen. Når uværet kommer for fullt, er det ventet at flere broer kommer til å stenge helt.

Ventet med valgplakater

Uværet innebærer også at politiske partier i ekstra utsatte områder ser ut til å vente med å henge opp valgplakater for sine kandidater i kommunevalget 21. november. Plakatopphengingen skulle ha startet lørdag klokken 12, og siden det er rift om de beste plassene, pleier de å komme raskt opp. Men nå er det frykt for at de vil blåse ned og ramme folk og kjøretøy.

– Jeg vil anbefale at man surrer plakatene ekstra godt fast, og kanskje i de mest utsatte områdene venter til søndag ettermiddag, sier Bolette Brødsgaard, vaktsjef ved DMI.