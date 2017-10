Trump på Puerto Rico: – Dere bør være stolte over at ikke flere døde, som under en ekte katastrofe som Katrina

Presidenten og førstedame Melania Trump er tirsdag på den amerikanske øya for å se skadene etter at orkanen Maria herjet området for et par uker siden.

Etter massiv kritikk er Trumps besøk nøye planlagt for å unngå store protester.

Fortsatt er det mangel på mat, drikkevann og strøm på øya der det bor 3,4 millioner mennesker. Stormen førte til enorme ødeleggelser, og strømforsyningen til samtlige av øyas innbyggere ble slått ut.

Trump: – Dere har knust budsjettet

Under en briefing sa presidenten blant annet at de lokale myndighetene bør være «veldig stolte» for at ikke tusenvis døde, som under en «ekte katastrofe som orkanen Katrina». Sistnevnte orkan kostet 1833 personer livet da den blant annet førte til at flere diker brast i New Orleans i 2005.

– Hva er dødstallet for øyeblikket? 17? 16 bekreftet omkommet? Det er 16 personer kontra tusenvis, sa Trump tirsdag.

– Dere kan være veldig stolte over det alle sammen. Alle jobbet hardt sammen, sa Trump.

Men samtidig brukte han anledningen til spøkefullt å påpeke at opprydningsarbeidet vil svi på pungen.

– Jeg hater å fortelle dere dette, Puerto Rico, men dere har knust budsjettet vårt, sier han.

Strømmangelen er synlig på disse satellittbildene fra Puerto Rico – tatt før og etter orkanen Maria:

I konflikt med ordføreren

Før besøket var mange spente på konflikten mellom Trump og ordføreren i hovedstaden San Juan, Carmen Yulin Cruz. De var før helgen i tottene på hverandre.

– Folk dør her, og jeg kan ikke begripe at den mest storslåtte nasjonen i verden ikke kan utarbeide logistikk for en liten øy, sa hun fredag, og la til:

– Hvis vi ikke får mat og drikke ut til folk, blir dette nesten som et folkemord.

Dette fikk presidenten til å tenne. På Twitter tok han til motmæle.

«Dårlige lederevner hos ordføreren i San Juan og andre på Puerto Rico, som ikke klarer å få arbeiderne sine til å hjelpe. De vil ha alt gjort for seg når dette burde være en innsats fra fellesskapet. 10.000 føderale arbeidere på øya gjør en fantastisk jobb», skrev han.

I en annen melding hevdet han at ordføreren hadde «blitt fortalt av Demokratene at hun må være ekkel mot Trump».

Selv om Trump ikke åpenlyst tok opp denne konflikten under tirsdagens besøk, påpeker blant annet CNN at han kom med noe som kan tolkes som et angrep på ordføreren i San Juan.

– Jeg vil bare fortelle dere at helt siden starten har ikke guvernøren gjort dette til politikk. Han har gitt oss best mulig attest, uttalte Trump.