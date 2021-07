Trump snakket varmt om enken som stilte til valg, men det hjalp ikke

Velgerne i Texas lot seg ikke overtale av Donald Trump og valgte Jake Ellzey som sin representant i Kongressen.

Den tidligere jagerpiloten Jake Ellzey klarte å få flertall nord i Texas selv om ekspresident Donald Trump støttet hans motkandidat.

I februar i år ble Ronald Jack Wright det første medlemmet av Kongressen som døde etter å ha fått korona. 67-åringen fra Texas var en av de 435 som var valgt inn til Representantens hus i Kongressen. Tirsdag skulle innbyggerne i valgkretsen nord i Texas velge hans etterfølger.

Den heteste kandidaten til å vinne valget var nok enken til Wright, Susan Wright. Ekspresidenten Donald Trump hadde åpenlyst støttet Susan Wright. Hun var én av to republikanske kandidater som kom seg til den andre valgrunden, etter at ingen demokrater nådde opp.

Her poserer Ronald Wright med speaker i representantens hus, Nancy Pelosi (til venstre), og sin kone Susan Wright i forbindelse med en ed-seremoni i Kongressen i januar 2019. Tirsdag tapte Susan Wright valget som skulle gi henne plassen i Kongressen. Den ledige plassen tilhørte hennes ektemann som døde av korona i februar.

Men støtte fra Trump var ikke nok til å overtale flertallet av velgerne. Wright tapte valget for Jake Ellzey. 51 år gamle Ellzey erklærte seier to timer etter at valglokalene stengte.

Ellzey har vært jagerpilot i United States Navy og deltatt i krigene i Afghanistan og Irak. Han tok en bachelorgrad i statsvitenskap mens han tjenestegjorde i marinen.

Trump: Jeg kjenner henne godt

Trump hadde forsøkt å gi Wright et løft da han under et «telefonvalgmøte» uttalte følgende: «Jeg kjenner henne godt».

Ifølge The Washington Post sa Trump til sine støttespillere at Wright ville motsette seg president Joe Bidens agenda og beskyldte etterfølgeren sin for høyere bensinpriser og økt frykt for det som skjer på grensen.

Trump nevnte ikke Ellzey i samtalen. Dette til tross for at Ellzey hadde samlet inn nesten tre ganger så mye penger som Susan Wright. Ellzey var også motkandidaten til den avdøde Wright i 2019, men tapte den gang.

Vant første runde

Wright avsluttet sin kampanje med å minne velgerne om at hun var Trumps valg.

«Jeg ser frem til å jobbe med din «America First»-agenda i Kongressen», sa Wright til Trump under mandagens samtale. Det skriver The Washington Post.

Og selv om Wright vant den første valgrunden med 19 prosent av stemmene, mot Ellzeys 14 prosent, slo sistnevnte tilbake og vant til slutt med en oppslutning på 53 prosent.