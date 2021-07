Frykter at tallet på omkomne vil stige

Minst 95 personer er omkommet i Tyskland og Belgia. 1300 er fortsatt ikke gjort rede for. Uværet er det verste siden krigen.

Gater er blitt til elver, bygninger har kollapset, og hus og biler er tatt av flommen flere steder i Tyskland. Foto: Michael Probst, AP/NTB

16. juli 2021 09:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Antallet omkomne vil nok stige de neste dagene. Det sier innenriksministeren i regionen Rheinland-Pfalz til nyhetskanalen SWR.

95 personer er så langt meldt omkommet i Tyskland og Belgia etter ekstremt regnvær og flom.

Minst 1300 er ikke gjort rede for i distriktet Ahrweiler i Tyskland. Ifølge lokale myndigheter er mobilnettet nede, og det er derfor ikke mulig å få tak i mange. Området med 130.000 innbyggere ligger nord i delstaten Rheinland-Pfalz.

– Vi håper å få klarhet i dette, sa talspersonen om det høye antall savnede.

I deler av delstaten Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som har fått navnet Bernd.

Omfattende redningsarbeid

Redningsarbeidere, inkludert brannmenn, politibetjenter og soldater, jobber på spreng. Bare i byen Bad Neuenahr-Ahrweiler var det over 1000 pågående redningsoppdrag torsdag. Det jobbes også intensivt for få tilbake strøm, gass og vannforsyninger.

Alle skoler er stengt. Rundt 3500 personer er evakuert.

Redningsmannskap i flomområdene får støtte fra andre regioner. I morgentimene fredag ble det meldt om at 100 ambulanser er på vei fra Bruchsal i Karlsruhe-distriktet til områdene rundt Arhrwiler i Rheinland-Pfalz. Disse kjørte i konvoier med 25 kjøretøy hver.

Ambulansene skal hjelpe med å flytte pasienter fra sykehus, sykehjem og andre fasiliteter. Det meldes også om en gasslekkasje.

Frykter plyndring

Den tyske byen Schuld er av de hardest rammede av uværet. Byen ligger mellom Rhinen og Belgia i delstaten Rheinland-Pfalz. Flere bygninger har kollapset, og hus er tatt av flommen.

Politiet har måttet patruljere landsbyen for å hindre plyndring.

Til tross fra advarsler skal flere ha dratt tilbake til flomområdene. Det skriver mediehuset WDR. Politiet i Koblenz, en by like øst for Schuld, har advart folk mot å dra inn i katastrofeområdene for å se etter slektninger og sikre eiendelene sine.

Den lille landsbyen Schuld i Tyskland er hardt rammet. Det har vært dramatiske døgn for innbyggerne. Foto: Harald Tittel, AP/NTB

Verste siden krigen

Uværet er en av de verste værkatastrofer siden andre verdenskrig i Tyskland. Delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz er hardt rammet etter flere dager med ekstrem nedbør.

Det er spådd mer regn i dagene som kommer. Samtidig stiger vannstanden faretruende i Rhinen og dens sideelver.

Jordsmonnet er mettet av vann. Reservoarer flommer over, og elver går over sine bredder. Desperate innbyggere har søkt tilflukt på hustak, mens redningshelikoptre sirkler over hjemmene deres.

Gater og hus ligger under vann, og veltede biler ligger blant trær og bygningsrester alle steder der flommen har passert. I den lille byen Schuld har flere hus kollapset fullstendig.

Redningsarbeidere hindres av blokkerte veier, strømbrudd og manglende mobilnett, ikke minst i Eifel-regionen mellom Rhinen og Belgia. Der er flere landsbyer forvandlet til hauger av murstein og tømmerbjelker.

Et lokalt tog i Kordel, Tyskland, sitter fast i vannmassene. Foto: Sebastian Schmitt, AP/NTB

Krisepakke til ofrene

Tyske myndigheter varsler at de vil komme med en økonomisk støttepakke til flomofrene. Innenriksminister Horst Seehofer ønsker ikke å gå i detaljer, men sier til tyske medier at:

– Du kan anta at det blir en omfattende pakke.

Da Elben og Donau flommet over i 2013 opprettet regjeringen et krisefond på rundt åtte milliarder euro.

Nabolandene også rammet

Også Belgia, Luxembourg og Nederland er rammet av flom og oversvømmelser.

Belgiske medier melder om minst 14 dødsfall. I tillegg er fem personer ikke gjort rede for i Belgia.

Den største byen øst i Belgia, Liège med 200.000 innbyggere, trues av at vannstanden i elven Meuse kan stige med 1,5 meter.

I Pepinster ved Liège gikk en redningsoperasjon galt da en båt kantret. Det endte med at tre eldre forsvant i vannmassene.

I den nederlandske byen Maastricht er flere tusen mennesker evakuert. Myndighetene skal nå ha gitt beskjed om at flere kan vende tilbake til hjemmene sine. Myndighetene har sendt 70 soldater til Limburg-provinsen for å hjelpe til med evakuering og fylling av sandsekker.

Merkel frykter økte dødstall

Tysklands statsminister Angela Merkel uttrykker sin dypeste medfølelse med flomofrene.

– Mine tanker går til dem som har mistet sine nærmeste i denne katastrofen og til dem som fremdeles er bekymret for de savnede.

Det sa Merkel fra Det hvite hus i Washington. Samtidig understreket hun at også folk i Luxembourg og Nederland er rammet.

– Jeg frykter at vi først om noen dager kommer til å se omfanget av denne katastrofen, la hun til.

Cirka 15.000 personer fra redningstjenester, politi og hæren er satt inn i det verst rammende områdene.