Sterke reaksjoner etter at høyrepopulister ble tredje største parti i Tyskland

– For første gang er et høyrepopulistisk parti med sterke forbindelser til den høyreekstreme scenen blitt valgt inn i Forbundsdagen i en slik størrelsesorden, heter det videre i pressemeldingen.

Sosialdemokratene gjorde sitt dårligste valg siden 1949, mens Angela Merkels kristeligdemokrater gikk ned 7 prosentpoeng fra forrige valg, til 33 prosent.

Men det som virkelig får tyskernes følelser i sving, er at Alternative für Deutschland (AfD) blir det tredje største partiet i parlamentet.

Det høyrepopulistiske partiet lå søndag kveld an til et valgresultatet på 13 prosent og over 90 representanter i Forbundsdagen.

Den lille jødiske minoriteten er langt fra alene om å reagere.

Sosialdemokratenes kanslerkandidat Martin Schulz sa under partilederdebatten i går at «plump rasisme og høyreekstremisme er nå mannsterkt representert i Forbundsdagen».

«Fortidens spøkelser vender tilbake», skriver kommentatoren i Der Spiegel.

«AfD vil gjøre alt for å sikre at de kommer tilbake etter fire år. Betingelsen for at de klarer det, er et splittet samfunn.»

Süddeutsche Zeitungs kommentator er også kritisk til at AfD nå er landets tredje største parti.

«At AfD har rykket inn som tredje sterkeste kraft i Forbundsdagen er et historisk tilbakeskritt for det tyske samfunnet», skriver han.

Å vise til at høyrepopulistiske partier i andre land i Europa bidrar ikke til å forskjønne situasjonen i Tyskland, mener han.

«Tyskland er i samme situasjon som en alkoholiker. Når han drikker igjen, blir det farlig.»

Alice Weidel, toppkandidat for AfD, sier ifølge Die Welt at endelig får Tyskland en ekte opposisjon.

– Og det har landet også fortjent, mener hun. Weidel sier at det første hun vil gjøre i Forbundsdagen, er å jobbe for en undersøkelseskommisjon som skal se nærmere på alle lovbruddene til den forrige regjeringen.

Stort skille mellom øst og vest

Det er et tydelig skille mellom den politiske stemningen i øst og vest. I det tidligere DDR ble AfD nest største parti med en oppslutning på 21 prosent. I vest ligger de adskillig lavere.

Men i den mektige delstaten Bayern ble det også dramatisk. Der hersker CDUs søsterparti CSU. Søndag gjorde de sitt dårligste Forbundsdagsvalg siden 1949.

Neste år er det delstatsvalg i Bayern. At CSU ser ut til å ha mistet mange velgere til AfD, kan gjøre at de føler behov for å markere seg hardere mot Merkel igjen, skriver Der Spiegels kommentator.

Det betyr enda større problemer for Merkel fremover. Sosialdemokratene har allerede sagt at de vil gå i opposisjon. Dermed ser det ut til at det gjenstår å danne en regjeringskoalisjon av CDU/CSU, Fridemokratene FDP og De grønne. Det er en sprikende partigruppe som kan bli ytterligere problematisk for Merkel å holde samlet hvis CSU har sterkt markeringsbehov.

Gratulasjoner fra Norge og Sverige

Sveriges statsminister Stefan Löfven fremholder at Angela Merkel er viktig for Europa.

– Jeg har i kveld gratulert Angela Merkel med seieren i det tyske valget. Jeg ser frem til å fortsette og utvikle vårt nære samarbeid, bilateralt, i Europa og globalt, uttaler Löfven.

– Vi må fortsatt jobbe sammen for et sterkt og demokratisk Europa, sier han videre ifølge NTB.

Statsminister Erna Solberg sendte sine gratulasjoner til Merkel søndag kveld. Hun er fornøyd med at Merkel leder Tyskland i en ny periode og vektlegger, som Löfven, at hun er viktig for Europa.

– Det er etter min mening betryggende for Europa. Vi trenger en sterk politiker som Angela Merkel også fremover, sier Solberg til NTB.

Men også hun tror det kan bli en utfordring for Tyskland med et AfD på ytre høyre som nå kommer med tyngde inn i Forbundsdagen.

– Spørsmålet er om dette vil påvirke de andre partiene eller ikke, sier Solberg.