Russisk sikkerhetstjeneste vil ikke utlevere Wallenberg-papirer før i 2022

En domstol i Moskva avslo mandag begjæringen fra Wallenbergs slektninger om å offentliggjøre informasjon om hans tid i Lubjanka-fengselet i etterkrigstiden.

Wallenberg er blitt kalt «den svenske Oscar Schindler». Som diplomat ved den svenske ambassaden i Budapest under andre verdenskrig delte han ut tusenvis av nødpass, etablerte sikre hus og lyktes med å redde titusenvis av jøder fra nazistene.

Mysteriet om hva som skjedde med ham etter krigen er aldri blitt løst, men det er på det rene at han havnet i fengsel i Sovjetunionen.

Da familien møtte den russiske sikkerhetstjenesten FSB i retten i Moskva, ba en representant fra FSB domstolen om å avslå familiens begjæring. Et av argumentene er at dokumentene også inneholder informasjon om andre fanger i Lubjanka-fengselet. De viser til at dokumentene kan utstedes 75 år etter fangens død, som ifølge FSB var i 1947.

Ingen dokumenter har noensinne bekreftet opplysningene om når Wallenberg døde. Rykter om at svensken var blitt observert innenfor det russiske fengselssystemet verserte helt fram til 1980-tallet og bidro til spekulasjoner om at han kunne være i live.

Wallenberg, som var født i 1912, ble erklært død av svenske myndigheter i 2016, over 70 år etter at han forsvant.