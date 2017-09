Bitter folkeavstemning om homofilt ekteskap splitter Australia

Onsdag la Australias tidligere Labor-statsminister Kevin Rudd ut på Twitter et bilde av en ung mann med blod i ansiktet:

– Så mange advarsler til Turnbull om hva postavstemningen kunne utløse. Nå er min gudsønn Sean blitt slått for å stå oppreist for #ekteskapslikestilling, skrev Rudd.

Krangel på busstopp

En mann er siktet for å ha slått Rudds gudsønn i en krangel på et busstopp. Turnbull som omtales i meldingen, er Australias nåværende, konservative statsminister. Postavstemningen er en slags rådgivende folkeavstemning i regi av nasjonens statistikkbyrå om hvorvidt landet bør tillate ekteskap for homofile.

Brud sa ja, prest sa nei

Rudds melding er ett av flere tegn på en valgkampanje som sees på som stadig mer polarisert og giftig.

I byen Ballarat i delstaten Victoria ble et heterofilt par nektet å gifte seg i den kirken der bryllupet var planlagt. Årsaken var at bruden på Facebook hadde gitt sin støtte til ekteskap for homofile.

Ifølge Sydney Morning Herald støtter statsminister Turnbull prestens beslutning, selv om han personlig vil krysse av for ja på sin stemmeseddel.

– Kirker kan vie eller nekte å vie hvem de vil. Det er religiøs frihet, sier han.

Forskjellene øker mellom homovennlige og homofiendtlige land: Ramtin ble dømt til døden

Eksstatsminister fikk motbør fra datter

Debatten om det omstridte spørsmålet splitter familier. Den tidligere statsministeren Tony Abbott står på neisiden. I en aviskronikk argumenterer han for at homofile par allerede har samme rettigheter som gifte.

Endringen handler derfor om å endre ekteskapet, ikke utvide det, noe som vil «ryste samfunnets grunnmur», mener han. Dagen etter avisinnlegget hans publiserte datteren Frances Abbott på Instagram-bilde av seg selv med «Stem ja»-T-skjorte.

– Jeg liker egentlig ikke politikk, men jeg bryr meg om kjærlighet. All kjærlighet er god. La oss feire den, skrev hun.

16 millioner kan stemme

Opptakten til avstemningen har også vært preget av rabalder. Juridiske fremstøt er blitt stanset. Politisk har både tilhengere og motstandere av homofilt ekteskap forsøkt å stoppe avstemningen.

Tilhengere mente den var unødvendig, mens motstandere frykter en ja-seier vil tvinge gjennom en ny ekteskapslov.

I første omgang var det meningen at avstemningen skulle være obligatorisk, men den er blitt frivillig. Utsendelsen av stemmesedler til rundt 16 millioner stemmeberettigede foregår i dagene fremover, og de første er akkurat kommet i postkassene til folk.

Stemmene må være innkommet innen 7. november for å bli tellet. Resultatet skal kunngjøres 15. november.

Rick Rycroft, AP / NTB scanpix

Frykter «Trump-effekt»

Målinger viser et klart flertall for ja. En Fairfax-Ipsos-måling nylig viste hele 70 prosent støtte til ja-siden. Likevel er ikke ja-kampanjen sikker på seier.

Ifølge nyhetsnettstedet news.com.au frykter de det de kaller en «Trump-effekt»: I kommentarfelter og på sosiale medier har mange begynt å si at de hadde tenkt å stemme ja, men har forandret mening.

Årsaken oppgis å være hets og trakassering av nei-folk som trangsynte og fordomsfulle og på grunn av økende krav om politisk korrekthet. «Det er en atmosfære av anti-etablissement og stahet kjent fra den amerikanske presidentvalgkampen», heter det i artikkelen.

Aktivister forteller om trusler og overtramp

Marijke Rancie arbeider for nei-siden. Hun ble landskjent da en video der hun argumenterer mot et program for sex-undervisning i skolen, fikk viral spredning. Hun forteller til australsk presse at truslene hagler både om voldtekt og drap.

– En morgen da jeg våknet, hadde jeg 80 truende beskjeder. Jeg trodde ærlig talt at jeg skulle bli drept, sier hun.

På ja-siden skriver journalist Sherele Moody i en kommentar at hun er utslitt og tårene presser på som følge av flommen av homofobisk retorikk. Hun mener belastningen nå er større enn da hun kom ut av skapet på landsbygda for 27 år siden.

Blant eksemplene hun nevner, er bilder av kvinner som kysser dyr, menn som gifter seg med småjenter, homofile menn som pedofile og homofile som omvender barn til å bli homofile.

JASON REED, Reuters / NTB scanpix

Tror ja-siden overdriver støtten

Til tross for målingene tror nei-siden på seier og kaller seg «den tause majoritet». Lyle Shelton i Koalisjonen for ekteskap sier i en pressemelding at ja-siden overdriver sin egen oppslutning.

– Australiere støtter lik behandling etter loven, men støtten strekker seg ikke til tap av ytringsfrihet, retten til fri religionsutøvelse og slett ikke til å miste kontrollen over hva barna dine blir eksponert for på skolen, sier han.