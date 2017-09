Spent stemning foran folkeavstemningen. Hva skjer om Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania?

Regionsregjeringen i Catalonia har kunngjort at de 1. oktober vil avholde en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.

Denne uken har situasjonen spisset seg til. Demonstranter har tatt til gatene, mens spansk politi har gjennomført flere razziaer og pågripelser.

Så hva skjer nå? Her er fem spørsmål og svar om situasjonen.

1. Vil det i det hele tatt bli avholdt folkeavstemning?

Spanske myndigheter og domstoler mener folkeavstemningen er ulovlig og er fast bestemt på å stanse den.

Tidligere denne uken gjennomførte den spanske sivilgarden en razzia der de blant annet beslagla rundt ti millioner stemmesedler og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn. Også plakater og pamfletter med informasjon om avstemningen er blitt beslaglagt i store kvanta.

Et klart flertall av ordførerne i regionen har sagt ja til at offentlige bygninger kan brukes som stemmelokaler, men de er senere blitt truet med straffeforfølgelse av den spanske staten om de lar det skje.

Francisco Seco / TT / NTB scanpix

Katalanske politikere holder imidlertid fast på at avstemningen vil bli gjennomført, men litt over en uke før valget er det uklart hvilken form den vil få.

30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen. Om få uker kan han styre et land.

2. Hva vil folket ha?

Meningsmålinger viser at det er stor støtte blant katalanerne for å gjennomføre en folkeavstemning, men at de er splittet i synet på uavhengighet. I en måling, utført for den katalanske regionsregjeringen i juli, svarte 49 prosent at de var imot uavhengighet, mens 41 prosent var for.

I en ikke-bindende avstemning i 2014 stemte 80 prosent for uavhengighet, men valgdeltagelsen var kun 37 prosent. Mange av dem som var imot, boikottet avstemningen. Det er de også blitt oppfordret til å gjøre denne gangen.

«Valgdeltagelsen vil bli enda viktigere enn resultatet ettersom opposisjonens boikott gjør at det nærmest er gitt at det blir et valgskred til fordel for uavhengighet», skriver Federico Santi, analytiker i selskapet Eurasia Group i et notat.

3. Hva skjer om Catalonia stemmer for løsrivelse?

Resultatet vil ikke bli anerkjent av spanske myndigheter, men regionsregjeringen har varslet at den vil erklære uavhengighet dersom det blir flertall for dette i folkeavstemningen – uavhengig av valgdeltagelsen. Hvis det er få som har avgitt stemme, vil det likevel være langt vanskeligere for regionsregjeringen å argumentere for at de har folket i ryggen, understreker eksperter.

En uavhengighetserklæring kan føre til at prosessen med å bygge institusjonene som trengs i en ny stat vil skyte fart, men det ville neppe gi store praktiske endringer på kort sikt.

En ny stat vil blant annet trenge en grunnlov, et forsvar, en utenrikstjeneste, en sentralbank og en pengeenhet – dette er ikke noe som kan bygges opp i en håndvending. Et uavhengig Catalonia vil også måtte forhandle om medlemskap i EU og NATO. Begge steder kan Spania legge ned veto mot nye medlemsland.

LES OGSÅ: Disse fem flokene må katalanerne løse før de kan bryte ut av Spania

4. Hva sier andre land i Europa?

Det er ikke ventet at resultatet vil bli anerkjent av viktige EU-land eller EU-kommisjonen. Mange EU-ledere har på forhånd uttalt at avstemningen er en innenrikspolitisk sak i Spania, som de ikke vil legge seg opp i.

En del land følger imidlertid utviklingen ekstra tett fordi de selv har uavhengighetsbevegelser i hjemlandet. Da Skottland stemte over uavhengighet fra Storbritannia i 2014, deltok grupper fra Catalonia i valgkampen. Også folk fra Flandern, Sør-Tyrol, Korsika, Bretagne, Bayern, Baskerland og Wales var på plass.

RUSSELL CHEYNE / X02429

5. Hva er den mest sannsynlige veien videre?

«Uavhengighet vil fortsette å være en fjern mulighet», ifølge Santi i Eurasia Group.

Han tror et godt resultat for uavhengighetsbevegelsen kan forverre forholdet til Madrid, men at det mest sannsynlige utfallet er at regionsregjeringen i Catalonia bryter sammen og at det blir nyvalg i løpet av de neste årene.

Junts pel Si (Sammen for Ja), et moderat uavhengighetsparti, styrer sammen med det mer radikale venstrepartiet CUP, og det kan oppstå ytterligere gnisninger mellom dem etter avstemningen når det gjelder den videre veien mot uavhengighet.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).