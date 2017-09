Islands statsminister skriver ut nyvalg etter skandale

Regjeringskrisen var et faktum torsdag kveld da ett av de tre regjeringspartiene, Lys Framtid, kunngjorde torsdag at de trekker seg. Grunnen er en skandale som omfatter statsministeren, hans far og en mann som er dømt for pedofili.

Før Lys Framtid trakk seg hadde regjeringen, som også besto av Benediktssons Selvstendighetsparti og Reformpartiet, så vidt flertall med 32 av parlamentets 63 mandater.

Benediktsson skriver nå nut nyvalg, og han sier at han foretrekker å avholde valget i november.

Hemmeligholdt anbefalingsbrev

Krisen bunner i et brev som Benediktssons far, Benedikt Sveinsson, skrev til justisdepartementet der han anbefaler renvasking av en mann som i 2004 ble dømt til fem og et halvt års fengsel for å nesten daglig ha forgrepet seg på sin stedatter, fra hun var fem til hun hadde fylt 17 år.

Innledningsvis ville ikke justisdepartementet, som er ledet av justisminister Sigríður À. Andersen fra Selvstendighetspartiet, avsløre hvem som hadde skrevet anbefalingsbrevet til seksualforbryteren.

Men etter en beslutning fra en parlamentskomité ble departementet tvunget til å avsløre at det var Benedikt Sveinsson som hadde skrevet det. Vondt ble verre da justisministeren senere sa i et tv-intervju at hun informerte statsministeren, og ingen andre, om at det var hans far som hadde skrevet brevet.

Enstemmig

Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen, ifølge en kilde i partiet.

–Det her er ikke i vår ånd, og alle var enige om denne beslutningen. Det kom som en fullstendig overraskelse. Korrupsjonen og uærligheten er helt utrolig, sier kilden tidlig fredag.

Den sittende regjeringen ble valgt inn for åtte måneder siden. Den tidligere statsministeren Sigmundur Davíd Gunnlaugsson gikk av etter Panama Papers-avsløringene.