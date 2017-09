Nord-Koreas utenriksminister: – Ingen andre enn Trump er på selvmordsoppdrag

– Ingen andre enn Trump er på selvmordsoppdrag, sa Nord-Koreas utenriksminister, Ri Yong-ho i en tale til FNs generalforsamling i New York lørdag.

Videre kom et svar på president Donald Trumps kallenavn på Nord-Koreas leder, «Rocket man».

EDUARDO MUNOZ / Reuters

– Presidenten forsøkte å fornærme mitt lands verdighet ved å sammenligne det med en rakett, sier Ri.

Den nordkoreanske utenriksministeren hevdet videre at president Trump prøver å gjøre FN til et «gangster-rede» hvor «blodbad er dagens rett».

Uunngåelig med angrep på amerikansk jord

Yong-ho kom videre med trusler om at Trumps utspill vil få konsekvenser.

– Presidenten av USA er kanskje ikke klar over virkningen av det som har kommet ut av munnen på ham, men vi vil sørge for at det får konsekvenser langt utover hans ord, sier Ri.

Ri hevdet videre at det er på grunn av USA at landet produserer atomvåpen, og beskrev fornærmelsene fra Trump som «mentalt sinnsforvirret og spekket med stormannsgalskap».

–Trump er den største trusselen mot internasjonal fred og sikkerhet i dag. På grunn av hans manglende grunnleggende kunnskap, prøver han å fornærme landet mitt ved å sammenligne det med en rakett, sa Ri og fortsatte.

– Ved å gjøre det har han imidlertid begått en tabbe som det er umulig å gjøre opp for. Truslene hans om å totalt tilintetgjøre landet vårt har gjort vårt rakettbesøk til hele USAs fastland desto mer uunngåelig, sa Ri.

Han la til at Trump vil måtte holdes ansvarlig hvis uskyldige amerikanere blir såret.