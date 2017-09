Under valgkampen betegnet Donald Trump atomavtalen med Iran som «en katastrofe» og «den verste avtalen som noensinne er fremforhandlet». Det gjentok han i sin tale til FNs hovedforsamling tirsdag:

– For å være ærlig, så er avtalen en skam for USA, og dere har nok ikke hørt siste ord, sa Trump til forsamlingen.

Sent onsdag kveld viser amerikanske NBC News til fire anonyme kilder, inkludert en høyt rangert medarbeider i Det hvite hus, på at Trump nå «heller mot å trekke seg» fra atomavtalen.

The New York Times hevder derimot at presidenten vil innføre strengere krav til Iran, ikke skrote hele avtalen.

Iran vil ikke bli den første til å bryte avtalen hevder den iranske presidenten Hassan Rouhani.

Höök, Pontus / NTB scanpix

Trump: – Irans fremste eksport er vold, blodbad og kaos

Det er knyttet stor spenning til hva som vil skje dersom atomavtalen rakner. Flere frykter er at det kan føre til et våpenkappløp i Midtøsten og diplomatisk krise mellom landene som tar del i avtalen:

– Vi har allerede hatt en potensiell atomkrise. Vi trenger definitivt ikke å gå inn i enda en, sa utenrikssjef Federica Mogherini i EU og viser til utviklingen i Nord-Korea.

Atomavtalen er blitt beskrevet som «en av de viktigste diplomatiske seierne i nyere tid». Men tonen mellom USA og Iran er i dag skarp. Under sin tale til FNs hovedforsamling sa Trump blant annet at Irans «fremste eksport er vold, blodbad og kaos».

– Ignorant, absurd og hatefull retorikk, svarte Irans president.

Rouhani truet senest i august med å trekke seg ut av atomavtalen dersom USA holder fast ved sine sanksjoner mot landet.

Da den ble signert i 2015, kalte Aftenposten atomavtalen «historisk», men mente at nye konflikter med Teheran ville komme.

Tillerson: – Trump har tatt en beslutning

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som overvåket det iranske atomprogrammet tett, konkluderte i juli med at landet overholder sin del av atomavtalen.

Ifølge IAEA har Iran redusert lagrene av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. Dette fikk både FN og EU til å rose Iran i FNs sikkerhetsråd. USA er av en helt annen oppfatning.

Den amerikanske utenriksministeren, Rex Tillerson, sier at Iran teknisk sett overholder avtalen, men at de ikke lever opp til avtalens formål, skriver NTB.

Etter onsdagens møte sa Tillerson at Trump har tatt en avgjørelse om hvorvidt USA vil trekke seg ut av avtalen eller ikke, men at han ikke har gått ut med den.

Craig Ruttle / AP / NTB scanpix

Macron: Atomavtalen er «ikke nok»

Dagen etter presidentens tale møttes ministere fra Iran og verdensmaktene som signerte atomavtalen i 2015, for å diskutere avtalen på sidelinjen av FNs hovedforsamling.

Etter møtet erklærte Frankrikes president Emmanuel Macron at «vi trenger avtalen.»

– Men er denne avtalen nok? Det er den ikke, sa Macron, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han fortalte reportere at Irans missilprogram «må begrenses» for å betrygge USA og stater i regionen.

Hvis du ikke er helt sikker på hvem som styrer i Iran nå, kan du oppdatere deg her.

REUTERS/Philippe Wojazer/Alessandro Bianchi/File Photos

EU vil bevare avtalen

– Vi er alle enige om at alle parter overholder avtalen, sa Mogherini, EUs utenrikssjef, til pressen i New York onsdag.

Mogherini opplyste at partene ble enige om at USAs misnøye med Iran ikke skal diskuteres i sammenheng med avtalen.

– Avtalen fungerer og oppfyller sitt formål, sa hun, og understreket at EU vil jobbe for å bevare den.

Avtalen med Iran ble forhandlet frem av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.