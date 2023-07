Hva skjer hvis Sverige blir angrepet før det er Nato-medlem? Ekspertene er enige.

Våre svenske naboer risikerer å måtte vente enda lenger på å bli med i Nato. Ingen krise for Sverige, sier eksperter og analytikere. Men Finland får problemer.

Et svensk jagerfly av typen Jas 39 Gripen flyr over Gotland. Vis mer

I mai i fjor leverte Sverige og Finland sine søknader om å bli med i Nato. Bakgrunnen var Russlands overfall på Ukraina. Og på forsvarsalliansens «bursdag», 4. april i år, ble Finland offisielt opptatt som medlem nr. 31.

Men ingen vet hvor lang tid det vil ta før Sverige følger etter. Tyrkia sitter fortsatt på bakbena og Ungarn haler ut tiden. Få tror nå på et klarsignal for svenskene fra Nato-toppmøtet i Vilnius til uken.

Finnene har med sin innmarsj i Nato sikret seg garantien om beskyttelse og bistand fra allierte dersom landet blir angrepet. Garantien fastslår at angrep mot ett Nato-land er å anse som et angrep mot dem alle. Det er den viktigste grunnen til at Finland og Sverige søkte medlemskap.

Kan regne med militær unnsetning

Men hva med Sverige? Kommer de til å lide samme skjebne som ikke-medlemmet Ukraina dersom noen skulle angripe svenskene?

Det korte svaret er nei, skal vi tro forsvarseksperter og flere Nato-land.

Sverige er i praksis medlem av Nato allerede. Svenskene har allerede fått så mange sikkerhetsgarantier fra enkeltland at de kan regne med sterk bistand utenfra. Det inkluderer soldater på bakken og militærmakt i luften og til sjøs.

– Jeg ville sovet godt om jeg var svensk

– Alle land som har ratifisert Sveriges inntreden, kan anse seg som individuelt forpliktet til å bistå Sverige. Det sier professor Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier, som er del av Forsvarets høgskole.

– Og helt uavhengig av Nato kan de gjøre det med grunnlag i retten til individuelt og kollektivt selvforsvar i FN-traktaten. I tillegg har flere land gitt tosidige garantier.

Hilde påpeker også at det jo ikke er Nato, men medlemslandene, som sitter på de militære styrkene. Så selv de øverste militære sjefene i alliansen kan få i oppdrag å støtte Sverige, men da i så fall med sitt eget lands hatt på.

– Så med andre ord: Jeg ville sovet godt om jeg var svensk. Det er nær utenkelig at land som USA, Storbritannia og Norge ville overlatt Sverige til seg selv om landet skulle bli angrepet, sier Hilde til Aftenposten.

Nordiske naboer stiller opp

Slik lyder forsikringen svensker og finner fikk fra Norge, Danmark og Island alt i fjor:

«Dersom Finland og Sverige skulle bli angrepet på sitt eget territorium før de blir NATO-medlemmer, vil vi bistå Finland og Sverige med alle nødvendige midler.»

De store Nato-landene lover hjelp

Også USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland har forlengst forsikret om sin støtte om en krise skulle oppstå.

Daværende britisk statsminister, Boris Johnson: «Ja, vi skal hjelpe hverandre, inkludert militær bistand».

Frankrikes president Emmanuel Macron: «Frankrike vil stå skulder til skulder med Finland og Sverige».

Tysklands statsminister, Olaf Scholz: «De kan stole på Tysklands støtte».

Og Nato-sjef Jens Stoltenberg uttalte til NRK tidligere i år at det er «utenkelig at det skal være noen militære trusler mot Sverige og Finland uten at Nato reagerer».

Inne uten å være inne

Militære ledere i Nato forteller at overgangsprosessen for Finland har gått raskt, og at det vil gå minst like kjapt å integrere Sverige i det øyeblikket landet er blitt med.

– Jeg tror Sverige allerede er i en bedre situasjon enn for et år siden, sa sjefen for Natos mektige militærkomité nylig.

– Dette er resultatet av en rekke avtaler. Og det faktum at Sverige er ved bordet i militærkomiteen og i Det nordatlantiske råd hver uke. Så de vet i utgangspunktet allerede alt, uttalte admiral Rob Bauer.

Likevel er det slik at svenskene uten formelt medlemskap ikke kan delta fullverdig i komiteene som styrer Nato. De blir heller ikke en del av den felles forsvarsplanleggingen. Nato kan heller ikke planlegge for bruk av svensk område og svenske styrker.

Øver tett med Norge allerede

Forsvarssamarbeidet mellom Norge, Sverige og Finland i nordområdene har skutt fart og blitt tettere de siste årene. Ett aktuelt eksempel er samarbeidet mellom landenes luftstyrker.

– Jeg tror at det operative militære samarbeidet mellom de nordiske landene vil gå veldig langt, uavhengig av om de alle er NATO-medlemmer eller ikke. Det uttalte førsteamanuensis Håkon Lunde Saxi til High North News tidligere i år. Han er kollega av professor Hilde ved Forsvarets høgskole.

Finsk hodepine

Men for et land som Finland er det er liten tvil om at det mest praktiske vil være å få svenskene om bord «på ordentlig» så raskt som mulig.

Landets nylig avgåtte utenriksminister, Pekka Haavisto, sa til Aftenposten i juni at Finland uten forbindelsen til Sverige i praksis er en øy i Østersjøen. Han mener dette ikke bare er finnenes hodepine, men også Natos.

– Når du skal drive med planlegging for alle typer kriser, for eksempel at noe skjer i Østersjøen som stopper sjøtrafikken, er vi avhengig av forsyningslinjer til Sverige. Dette handler også om deling av konfidensiell informasjon. Der er det en brannmur mellom medlemmer og ikke-medlemmer. Som Nato-partner kan du bare få tilgang på et visst nivå av informasjon. Som Nato-medlem får du alt, uttalte Haavisto.