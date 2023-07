Huw Edwards er BBCs ansikt utad og deres best betalte journalist. Nå er han selv blitt nyheten.

Til slutt gjorde kona slutt på spekulasjonene. Nå skal BBC selv granske sin mest kjente programleder.

Britiske nyhetsmedier har det siste døgnet vært tapetsert med nyheten om at Huw Edwards er BBC-profilen som er anklaget for å ha kjøpt nakenbilder. Vis mer

Ryktene begynte å svirre straks tabloidavisen The Sun skrev saken sist helg. Hvem er BBC-profilen som beskyldes for å ha betalt tusenvis av pund for bilder av en tenåring?

Onsdag kom svaret. Det er Huw Edwards (61). Det opplyste kona i en pressemelding.

Edwards er ingen hvem som helst i Storbritannia. Det var Edwards som kunngjorde at dronning Elizabeth var død 8. september i fjor. Han har vært stemmen til kongelige bryllup, begravelser og senest kong Charles’ kroning. Han er BBC Nyheters ansikt utad.

Her kunngjør Huw Edwards at dronning Elizabeth er død, 8. september 2022. Edwards har vært BBCs mann i forbindelse med historiske øyeblikk i Storbritannia. Vis mer

Innlagt med psykiske problemer

Huw Edwards er BBCs best betalte nyhetsanker og en mann britene forbinder med de største nyhetshendelsene.

Nå er han selv blitt nyheten. Fortsatt er mye uklart om hva som egentlig er skjedd.

De siste dagenes avsløringer har skapt debatt også om medienes rolle i det hele. Både The Sun og BBC selv er kommet i søkelyset.

Edwards selv er innlagt på sykehus med store psykiske problemer. Det opplyste kona Vicky Flind i en uttalelse onsdag.

Forsiden i The Sun sist helg. Det startet voldsomme spekulasjoner om hvem det dreide seg om. Vis mer

Dette er anklagene

Ifølge The Sun hadde 61-åringen betalt 35.000 pund til en tenåring i bytte mot nakenbilder. Det er ikke oppgitt hvilket kjønn tenåringen har. Det var moren til den nå 20-årige personen som varslet. Hun mener at pengene hadde finansiert tenåringens narkotikamisbruk. Mandag tok saken en oppsiktsvekkende vending da 20-åringens advokat avviste saken som tull, ifølge britiske medier.

The Sun har også omtalt påstandene fra en 23-åring som hevder at TV-profilen brøt reglene under koronanedstengningen og besøkte ham i 2021, og at han skal ha opptrådt truende.

Onsdag konkluderte imidlertid politiet med at de ikke mener det har skjedd noe kriminelt.

Torsdag kom det nye påstander om at BBC-profilen skal ha sendt upassende meldinger til to ikke navngitte, yngre BBC-ansatte. Det skriver The Times.

Selv om politiet ikke mener dette er noen sak for dem, vil BBC nå fortsette en intern gransking av saken. Spørsmålet er om Edwards kan ha begått overtramp som bryter med selskapets egne regler. I mellomtiden er han suspendert.

Kinkig for BBC

Saken er kinkig for BBC. Mediegiganten er arbeidsgiver for Edwards og skal samtidig drive uavhengig nyhetsrapportering om saken. I tillegg lider Edwards, ifølge kona, av store psykiske problemer og er i dårlig forfatning. Det har vært kjent at han har slitt med depresjon i flere år. Men de siste dagers hendelser har gjort det verre. Familien ber om at det tas hensyn til.

– Når han blir bra nok, vil han gi sitt svar på sakene som er publisert. For ordens skyld: Huw fikk først vite om påstandene mot ham sist torsdag, skriver kona Vicky Flind i en uttalelse.

Ifølge The Sun hadde moren til tenåringen varslet BBC om sin bekymring for flere uker siden. Det er ikke kjent hvordan BBC håndterte dette. Det blir det nå stilt spørsmål ved. BBC-sjef Tim Davie sier til egen kanal at det er en kompleks og vanskelig situasjon og kaller påstandene mot Edwards for alvorlige.

Avsløringene av BBC-stjernens navn onsdag preget forsidene i britiske aviser torsdag. Vis mer

Samtidig blir det stilt spørsmål ved The Suns avsløring. Tabloidavisen er kjent for å gå langt i sin journalistikk. Hva visste avisen egentlig, spør The Guardians medieredaktør Jim Waterson. Siden alle kildene er anonyme, er andre mediers arbeid med saken blitt vanskeligere.

The Sun sier til sitt forsvar at det må være av offentlig interesse å avsløre det de kaller «mulig maktmisbruk».