(Bergens Tidende): Skogbranner og hetebølger har herjet i Sør-Europa i sommer, men hvorfor har det vært så mange?

1 Hva har skjedd i Hellas i sommer? På Rhodos prøvde turister og lokale innbyggere å slukke brannene. Vis mer I Hellas har det brutt ut rundt 70 skogbranner de siste ukene. Den er også den varmeste sommeren i Hellas på over 50 år. Siden 17. juli har kraftige skogbranner herjet på den greske ferieøyen Rhodos. Omtrent 30.000 mennesker ble evakuert. Også på Korfu, Peloponnes og Evvia har flere tusen blitt evakuert.

2 Hva med resten av Europa? Palermo flyplass mandag 24. juli. Vis mer Det har også vært skogbrann og varmerekorder andre steder i Sør-Europa. Italia er rammet av to typer ekstremvær: Hetebølge og skogbranner i sør samt haglbyger og kraftig vind i nord. Det ble satt flere nye varmerekorder den siste uken. I Roma passerte gradestokken 41,8 grader, mens det på Sardinia ble målt 48 grader. På Sicilia har det vært flere skogbranner. Dette førte til at flyplassen i Palmero måtte stenge mandag. I Spania har det blitt rapportert om ekstreme temperaturer og skogbranner. Tidligere i juli måtte 4000 mennesker evakueres som følge av skogbranner på La Palma. Tirsdag ble hundrevis landsbyboere evakuert på Gran Canaria på grunn av skogbrann. I Kroatia brøt det også ut skogbrann natt til tirsdag. Det brenner også i Split-Dalmatia lenger nord i landet. Tirsdag ettermiddag brøt det ut skogbrann i naturparken Sintra-Cascais i Portugal. Også i Nord-Afrika herjer skogbranner. Mandag ble det kjent at minst 34 personer døde i skogbranner i Algerie.

3 Er det normalt med så mange skogbranner? Rhodos mandag 24. juli. Vis mer Helge Drange, klimaforsker ved Universitetet i Bergen, understreker at skogbrann sør i Europa ikke er uvanlig. – Men de har oppstått hyppigere de fem til ti siste årene. I år har det likevel vært spesielt mange og store branner, sier han. Forsker Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret for klimaforskning mener det generelt blir mer og mer vanlig med hetebølger, og dermed også skogbranner slik som vi ser i Sør-Europa i dag.

4 Hvorfor er det så mange skogbranner? Døde dyr på veien etter skogbrann på Rhodos. Vis mer – Det har vært eksepsjonelt varmt i sommer. Våren har også vært langt tørrere enn vanlig. Derfor er det veldig lite fuktighet i jorden og svært brannfarlig, sier Drange. Klimavakt Hanne Heiberg ved Meteorologisk institutt mener at det er sammenheng mellom hetebølgene og skogbrannene. – Når bakken tørker opp stiger temperaturen der. Det blir tørt i terrenget og da er det større sannsynlighet for at noe antenner. Dermed er det også større sannsynlighet for skogbranner, sier hun.

5 Hvorfor oppstår skogbranner? Turister sto i kø for å bli evakuert på Rhodos. Vis mer Det kan være mange grunner til at en skogbrann oppstår. Dersom det er veldig varmt og tørt i terrenget trenger man ikke mer enn litt glasskår på bakken før den kan ta fyr. – Flere ganger har vi sett at gnister fra tog har ført til små branner i terrenget rundt når det har vært tørt i terrenget, sier Heiberg hos Meteorologisk institutt. Hun forteller at det også kan begynne å brenne dersom man har veldig opphetede biler.

6 Skjer dette på grunn av menneskeskapte klimaendringer? Rhodos, søndag 23. juli. Vis mer Det er grunn til å tro at både hetebølgene og skogbrannene har sammenheng med klimaendringene. En gruppe forskere fra World Weather Attribution har undersøkt hetebølgene i Sør-Europa i juli. – Konklusjonen er at det omtrent hadde vært umulig at dette hadde skjedd uten menneskeskapte klimaendringer, sier klimaforsker Kolstad. Drange sier seg enig i at skogbrannene har en sammenheng med menneskeskapte klimaendringer. I tillegg til at verden blir varmere på grunn av menneskeskapte klimagassutslipp, noe som vil føre til hyppigere hetebølger, peker Drange også på overforbruk av vann. – I Sør-Europa, for eksempel, brukes det store mengder vann for å holde jordbruksområder, hager og golfbaner grønne. En del industri bruker også mye vann. Dette er noen årsaker til overforbruk som bidrar til vannmangel og tørke, sier han.

7 Hvor farlig er det at skogbranner blir større og kommer hyppigere? Lokale innbyggere på Rhodos slukker brann på Rhodos. Vis mer – Store og ukontrollerte branner kan sette dyr, planter og insekter i fare, sier Drange. Han viser imidlertid til at en del økosystemer har tilpasset seg skogbranner. – Dette er en forutsetning for at noen økosystem skal fungere, men det er en utfordring at de blir større og hyppigere, sier han. Også menneskers infrastruktur blir påvirket av skogbrann. I tillegg til å miste boliger og kraftlinjer, peker Drange på at store avlinger blir ødelagt. – Matproduksjon kan ta lang tid å få tilbake etter en brann. Dette krever at stadig flere mennesker er avhengig av import av mat, sier han. Skogbrann fører også til store klimagassutslipp. Ifølge en rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har utslippene av CO₂ og andre klimagasser fra skogbranner vært rekordstore i flere regioner i år.

8 Kan også Norge bli rammet av skogbrann i samme skala? Vis mer Forsker Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret for klimaforskning forteller at det var en viss bekymring for at vi skulle få en liknende situasjon i Norge i juni i år. – Det er en problemstilling som kan bli relevant i Norge også, men ikke i samme skala, sier Kolstad. Når man snakker om klimaendringer hører man ofte snakk om at været blir varmere, villere og våtere. Og det vil det bli, men Kolstad mener det ikke nødvendigvis vil bli våtere om sommeren. – Slik det ser ut, vil det ikke bli våtere om somrene, men om høsten og vinteren. Derfor er det større sjanse for skogbrann, lyngbrann og tørke i landbruket i tiden fremover, sier Kolstad.