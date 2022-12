Trumps skattemelding er offentliggjort

Skattemeldingene til USAs tidligere president Donald Trump ble offentliggjort fredag. Nå skal tusenvis av dokumenter leses av journalister.

En komité i USAs kongress har bestemt at Donald Trumps skattemeldinger skal offentliggjøres. Ansatte i staben triller her dokumenter ut fra møterommet.

16 minutter siden

Artikkelen blir løpende oppdatert:

En komité i Kongressen har offentliggjort Trumps skattemeldinger for årene 2015–2020.

Demokratene i komiteen har hatt tilgang på Trumps skattemeldinger i begrenset tid. De har kommet med et par ganske kortfattede rapporter om hva de fant før offentliggjøringen i dag.

Nå er det opp til journalister over hele verden å lese dokumentene. Amerikanske medier melder at de er i full gang med å studere det omfattende materialet.

Offentliggjøringen skjer etter at en budsjettkomité i Representantenes hus i USA stemte for å offentliggjøre skattemeldingene til ekspresidenten. Noen personsensitive opplysninger er redigert.

Tidligere har det blitt kjent at Trump betalte 1,1 millioner dollar i skatt i to av sine år i Det hvite hus, men nesten ikke noe i de øvrige to.

Årelang dragkamp

Offentliggjøringen markerer slutten på en årelang politisk og juridisk dragkamp om innsyn i Trumps økonomi. Den tidligere presidenten har kjempet for at opplysningene han har leverer til skattevesenet skal forbli private.

Offentliggjøringen skjer rett før Trumps parti, republikanerne, får flertall i Representantenes hus fra nyttår. De vil dermed styre komiteene. Da kan de stoppe granskninger som er i gang og heller igangsette sine egne.