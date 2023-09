Maktbalansen i Russlands nabolag er blitt varig endret. Har det rokket ved Putins posisjon?

Russiske fredsbevarende styrker evakuerer sivile i Nagorno-Karabakh 21. september. Flere tusen armenere har søkt tilflukt ved flyplassen i Stepanakert, den største byen i området. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 07:42

NYHETSANALYSE: Onsdag kapitulerte armenerne i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh Nagorno-KarabakhØvre Karabakh, som navnet betyr, er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan. Men fjellområdet har de-facto vært styrt av armenere i 30 år.. De ble tvunget til å legge ned våpnene etter at den aserbajdsjanske hæren hadde brutt gjennom forsvarslinjene deres.

«Jernneven» har vunnet, ifølge Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

Kreml ga ordre til russiske medier om hvordan krisen skulle omtales. Men det har ikke gått helt som Vladimir Putin kunne ønsket seg.

Omveltningen i det sørlige Kaukasus har vært total siden Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

Takket være russernes hjelp vant Armenia den første Nagorno-Karabakh-krigen tidlig på 90-tallet. For armenerne var det en revansj for alle lidelsene folket deres har gjennomlevd. Ikke minst folkemordet i det nåværende Tyrkia i 1915.

I Jerevan stolte man på at Moskva ville leve opp til sin gamle rolle som Armenias beskytter.

En delegasjon med etniske armenere fra Nagorno-Karabakh møtte torsdag representanter for Baku for å forhandle. Vis mer

Dronenes store gjennombrudd

Så kom den andre Nagorno-Karabakh-krigen i 2020. Ved hjelp av tyrkiske droner og jagerfly ble den armenske hæren blåst til himmels. Aserbajdsjan tok tilbake de syv provinsene rundt Nagorno-Karabakh som armenerne hadde okkupert i nesten 30 år.

Gårsdagens kapitulasjon er en fortsettelse av armenernes knusende nederlag. Det som har vært en de-facto armenskstyrt utbryterrepublikk, vil nå bli fullstendig underlagt Aserbajdsjan.

Mot etnisk rensing?

Karabakh og grenseområdene opp mot den armenske grensen vil bli et «paradis» nå som de «blodsugende iglene» som styrte Nagorno-Karabakh blir fjernet, ifølge president Alijev.

Det blir neppe et paradis for alle, ifølge førsteamanuensis Helge Blakkisrud, som forsker på russisk politikk og Nagorno-Karabakh ved Universitetet i Oslo.

Han tror det store flertall av armenerne vil rømme. De vil ikke føle seg trygge på sikkerhetsgarantiene fra aserbajdsjanske myndigheter.

Hvorfor skulle de gjøre det? Aserbajdsjan er et ufritt land med et autoritært regime, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner.

Det kommer neppe til å bli noen rask løsning for de mer enn 600.000 aserbajdsjanerne som har vært internt fordrevne siden de ble fordrevet fra Karabakh på 90-tallet.

En million miner som armenerne har lagt igjen, må først ryddes bort. Det kan ta så mye som 30 år. Hittil har bare noen få tusen mennesker kunne flytte tilbake.

Fikk ikke Putins støtte

Putins spinndoktorer ga tirsdag kveld en «håndbok» til statlige og Kreml-lojale russiske medier om hvordan krisen i Nagorno-Karabakh skulle omtales.

Armenia og dets vestlige «partnere» har skylden for alt.

Russiske fredsbevarende styrker redder sivile fra beskytning.

De russiske medienes skyteskive skulle være Armenias statsminister Nikol Pashinyan.

– Å stole utelukkende på Russland for landets sikkerhet hadde vært en feiltagelse, sa han nylig til den italienske avisen La Repubblica.

I den andre Karabakh-krigen fikk ikke armenerne den støtte fra Russland som de hadde ventet. Moskva ønsket ikke å sette seg opp mot Aserbajdsjan og Tyrkia – og da særlig sistnevnte. Tyrkia er rett og slett for sterkt.

Det gjorde at armenerne begynte å orientere seg mer mot Vesten. Det har blant annet resultert i at en liten gruppe amerikanske soldater har trent sammen med armenske soldater i Armenia de siste ukene.

Nederlaget Putin ikke klarer å skjule

Putins heiagjeng gikk onsdag ut på sosiale medier for å latterliggjøre armenske ledere for deres forsøk på å bygge et forhold til Vesten, skriver Reuters.

Dessverre for Kreml havnet direktivene også i hendene på det uavhengige russiske nyhetsnettstedet Meduza.

I virkeligheten kom kanskje det store nederlaget i Kaukasus allerede for tre år siden. Da gikk Armenia, som stort sett hadde våpen arvet fra Russland, på et sviende nederlag.

Kreml forsøker å fremstille det som noe annet, men Armenias tap på slagmarken er egentlig et nederlag for Putin.

Snubling i Ukraina-krigen har ytterligere svekket Russlands prestisje og Aserbajdsjan har grepet muligheten.

Er Vladimir Putin likevel den viktigste aktøren i Kaukasus? I mai i år møtte han Aserbajdsjans president Ilham Alijev og Armenias statsminister Nikol Pashinyan i Moskva. Vis mer

Har Putin fremdeles kontrollen?

Russland kan likevel være landet som har kontroll i regionen, tror tyske Stefan Meister. Han er leder senteret for Øst-Europa, Russland og Sentral-Asia ved Det tyske utenrikspolitiske instituttet (DGAP).

– Russland er svekket av krigen i Ukraina og inngår flere kompromisser, men de har også forhandlet frem fordeler fra Aserbajdsjan og Tyrkia for å gå med på denne militæroperasjonen, skriver han på Twitter/X.

– Ja, Moskva mister sitt image som hovedaktøren i regionen, men har fortsatt Armenia under kontroll.

Har mener det setter en svært farlig presedens når militær makt skaper en ny realitet på bakken.

– På samme måte som i Ukraina, inviterte manglende reaksjon fra Vesten et autoritært regime til å starte en krig, skriver han.

Det kan bli mer krig. Aserbajdsjan har ennå ikke fått innfridd kravet om fri forbindelse til eksklaven eksklavenEn del av en stat som ikke har landforbindelse med resten av nasjonen. Nakhitsjevan.

– Mangelen på interesse fra EUs medlemsland for å engasjere seg, har gjort denne militære aksjonen mulig. Derfor vil Russland forbli nøkkelspilleren også i denne regionen, mener Meister.