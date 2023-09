Tiden renner ut for kongressen. Om fem dager kan det bli «shutdown» i USA.

Nå risikerer statlig ansatte å ikke få lønn og fattige familier å ikke få mat. USA-ekspert frykter for hva som kan skje dersom politikerne ikke blir enige.

McCarthy er sannsynligvis ganske stresset nå, ifølge både USA-eksperten og amerikanske medier. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 18:05

Kevin McCarthy, lederen for Representantens hus, har sannsynligvis hodepine.

Det tror USA-ekspert Deborah Kitchen-Døderlein.

Fredag tok kongressmedlemmene helg uten å ha landet en avtale om neste års budsjett. Tirsdag denne uken prøver de igjen.

Nå har de mindre enn fem dager på seg til å få på plass et forslag for neste års budsjett.

Men en slik avtale virker langt unna. Og en såkalt shutdown virker sannsynlig.

– Det vil få enorme konsekvenser for ekstremt mange amerikanere, sier Kitchen-Døderlein til Aftenposten.

I forrige uke snakket McCarthy med pressen om budsjettforhandlingene. Vis mer

– Vil brenne ned stedet

Hvert år starter forhandlingene om neste års budsjett i Representantens hus.

Det må godkjennes av Senatet, og til slutt presidenten.

Men akkurat nå finnes det ikke et budsjett Joe Biden kan godkjenne.

Det finnes ikke engang et forslag.

For nå krangler republikanerne med hverandre. Kjernespørsmålet er hvor mye penger staten skal bruke i 2024.

De konservative vil kutte mer enn 100 milliarder dollar i budsjettet. Det er penger som i utgangspunktet skal gå til utdanning, medisinsk forskning, pensjon og støtte til fattige familier, ifølge Reuters.

– Dette er en helt ny type mennesker som bare vil brenne ned hele stedet. Det går ikke, sa McCarthy til pressen i etterkant.

Det er få republikanere som mener at så store kutt er fornuftig. Det er uansett lite sannsynlig at senatet hadde godkjent budsjettet før det sendes videre til Bidens kontor.

– Men nå står diskusjonen om hvor mye som skal brukes på hva, stille. Da kommer man i hvert fall ingen vei, sier Kitchen-Døderlein.

Derfor vil det, sannsynligvis, bli nedstengning, eller «shutdown», når fristen for budsjettet går ut 1. oktober klokken 12.01.

Folket må betale

I en nedstengning kan ikke regjeringen bruke penger. Det betyr at hundretusener av statlig ansatte ikke vil få lønn og at hjelp til fattige stanser.

– Folket kommer til å måtte betale smertelig fordi politikerne ikke evner å samarbeide.

Sist nedstengning var i 2018. Da stengte hele statsapparatet ned i 35 dager. Det er den lengste regjeringsstansen i moderne amerikansk historie.

– Hvor omfattende en shutdown kan bli denne gangen, vet vi ikke, sier Kitchen-Døderlein.

Under Shutdown i 2018 førte manglende søppeltømming til at det fløt det over i gatene. Vis mer

– Som å avskaffe Nav

De fleste i Kongressen sier de ønsker å avverge shutdown. Men en gruppe republikanere blokkerer alternativene ved å stemme imot.

De mener at den økende statsgjelden er en så stor trussel for landets økonomi at det er verdt å tvinge regjeringen til å stenge ned for å oppnå utgiftskutt.

– De vil skjære utgiftene til beinet. De vil eliminere deler av velferdsstaten. Det er som om en gruppe norske stortingsrepresentanter ville avskaffet Nav, sier Kitchen-Døderlein

Demokratene til unnsetning?

Eksperten tror ikke republikanerne klarer å bli enige. Men det er en mulighet for at demokratene kan komme til unnsetning.

Så nå har Kevin McCarthy et dilemma:

Han kan avverge nedstengning. Men da mister han kanskje jobben.

For dersom det blir umulig for ham å samle de republikanske representantene til enighet, kan han spørre demokratene om hjelp.

Da blir han upopulær blant republikanerne. Og sjansen er liten for at de vil støtte ham som leder for Representantenes hus.

CNN skriver at demokratene muligens er villig til å samarbeide med moderate republikanere for å utarbeide et budsjett. Men et slikt samarbeid vil være krevende. Og det vil redde McCarthy, som igjen ikke er populært blant demokratene.

Likevel vil det hindre at de mest konservative republikanerne får gjennomslag for alle kuttene sine.

Demokraten og kongressmannen Hakeen Jeffries har gjort det klart at dersom partiet skal hjelpe, kommer det ikke til å være fordi de kun er snille.

– Hvis Kevin ikke evner å lede partiet sitt – som han åpenbart ikke får til – og han ønsker å snakke med oss om hvordan man gjør det, så skal vi ha en samtale, har Jeffries sagt til CNN.

Tilsvaret fra McCarthy var «det bekymrer jeg meg ikke for».