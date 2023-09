Rupert Murdoch (92) har hatt enorm makt uten å være valgt, nå pensjonerer han seg

Som pensjonist kan Rupert Murdoch (92) tenke tilbake på ansvaret han har for at Donald Trump ble president og rollen han spilte da Tony Blair ble statsminister.

Rupert Murdoch (til høyre) kommer til å følge med på hvordan sønnen Lachlan styrer butikken.

Publisert: 21.09.2023 22:39 Oppdatert: 21.09.2023 23:02

Murdoch overdrar ansvaret til sønnen Lachlan (52). Ifølge en e-post sendt til de ansatte, vil han fortsatt være med på å utvikle ideer hver dag.

Murdoch eier amerikanske Fox News, The Wall Street Journal og britiske The Times og The Sun, i tillegg til hundrevis av andre mediebedrifter. Gjennom årene har han brukt eierskapet til både å knuse og bygge opp politikere.

Nå overtar den eldste sønnen Lachlan (52) det daglige ansvaret. Men faren får en rolle som «styreformann emeritus». Med andre ord kan ikke junior gjøre akkurat som han vil.

«Bedriftene våre er sunne og sterke, som jeg er», skrev 92-åringen til de ansatte.

Fakta Rupert Murdoch Keith Rupert Murdoch ble født i Australia i 1931. Han arvet en lokalavis da faren døde i 1952. Murdoch begynte å kjøpe opp aviser. I 1969 etablerte han seg i Storbritannia og kjøpte The News of the World og The Sun. Etter hvert har han også kjøpt seriøse aviser som The Times og The Wall Street Journal. De engelske tabloidavisene har vært involvert i flere skandaler, som ulovlig telefonavlytting. Murdoch eide også Sky News til 2018. De siste årene har han fått mest oppmerksomhet på grunn av den politiske rollen Fox News spiller i USA.

Rett i angrep

Ifølge The Financial Times fortsatte e-posten til staben slik:

«Elitene forakter åpent dem som ikke tilhører klassen deres. De fleste mediene er flettet sammen med disse elitene, de sprer politiske fortellinger i stedet for å jakte på sannheten. Jeg kan love dere, at i den nye rollen min skal jeg være med å utveksle ideer hver eneste dag.»

Særlig gjennom Fox News og tabloidaviser som The Sun har han påvirket politikken på begge sider av Atlanterhavet, og i fødelandet Australia.

I 1997 fikk Tony Blair god drahjelp inn i statsministerboligen.

Aktiv politiker

De aller fleste kritikerne hans kan slite med å ta budskapet i e-posten på alvor. Bare spør britenes tidligere statsminister John Major. I 1997 inviterte han Murdoch til middag i statsministerboligen.

Eieren av The Sun, landets største avis, ba statsministeren endre europapolitikken. Major avviste spørsmålet. Kort tid etter støttet både The Sun og The Times Labour-lederen Tony Blair, som vant valget noen måneder senere.

Blair ble senere gudfar for et av Murdochs barn. Vennskapet tok slutt. Ifølge The Guardian hadde Murdoch mistanke om at hans daværende kone Wendi Deng hadde et «nært forhold» med Blair.

Lenge var Murdoch en støttespiller for Trump, nå er de motstandere.

Rettferdig og balansert

Midt på 1980-tallet rettet Murdoch oppmerksomheten mot det amerikanske mediemarkedet. Han ville kjøpe flere mindre TV-selskaper for å skape ett stort.

Med nytt statsborgerskap startet han det som ble til Fox News i 1996. Med slagordet «Fair and balanced» ble redaksjonen en sterk kraft på høyresiden i amerikansk politikk. Etter hvert ble slagordet mest en vits, og i 2017 ble det sendt på skraphaugen.

Kort tid før presidentvalget i 2016 skrev en Fox-reporter historien om at Donald Trumps valgkamporganisasjon betalte pornoskuespilleren Stormy Daniels for å ikke snakke om en affære hun hadde med presidentkandidaten.

Redaktørene nektet å publisere historien. Senere sa en av dem til The New Yorker at målet var å få Trump valgt.

De fire neste årene ble Fox et viktig bindeledd mellom Trump og velgerne hans. Programledere som Tucker Carlson og Sean Hannity fikk stadig eksklusive intervjuer med presidenten.

På bakrommet var Murdoch mindre positiv, og kalte Trump en «jævla idiot».

Etter valget i 2020 fikk Murdoch nok av Trump. De stadige løgnene om at «valget var stjålet» ble for mye. Både Fox og tabloidavisen The New York Post ble mer kritiske til den tidligere presidenten.

Gigantregning

Men for Fox var allerede skaden gjort. Flere av de mest populære programlederne gjentok presidentens løgner og hevdet at maskinene som talte opp stemmer var manipulert.

Da en av maskinprodusenten Dominion saksøkte Fox, endte det med et forlik på over 8 milliarder kroner. Søksmålet fra en annen produsent er fortsatt ikke ferdig behandlet.

Under forberedelsene til rettssaken kom det frem at både Murdoch-familien og programlederne visste at de spredte løgner.

Feil etter feil

I april i år hadde The Financial Times en lang artikkel om problemene i Fox.

«Feil etter feil», var overskriften.

Da hadde kanalens største trekkplaster fått sparken. Tucker Carlson var USAs mest sette TV-journalist. Han brukte plattformen sin til å spre Trumps konspirasjonsteorier og enetaler kritikerne mener var rasistiske.

Problemene med Dominion og Carlson var bare toppen av isfjellet. Murdoch har gjort flere forsøk på å restrukturere bedriftene sine, så langt uten hell. Annonsører som ikke ville forbindes med skandalene og løgnene trakk seg. Fox er også avhengig av at uavhengige sendere vil spre programmene. Fra dem kom det også signaler om at kontraktene ikke nødvendigvis ville bli fornyet.

Murdoch var gift med Jerry Hall fra 2016 til 2019.

Arvinger, koner og forloveder

Helt på slutten av artikkelen i The Financial Times sier en tidligere leder i Murdochs selskaper at det kan se ut som om familien er i ferd med å miste grepet.

– Jeg vil ikke foregripe begivenhetenes gang, sa kilden.

Men det kunne se ut som om selskapet snublet.

– Det er en blanding av Ruperts alder og at Lachlan ikke nødvendigvis har en ny visjon, sa kilden.

Lenge var Lachlan i konkurranse med den ett år yngre broren James om hvem som skulle overta tronen i farens rike. James skal ha forsøkt å styre mediene i en mer moderat retning. Både han og ektefellen støttet Joe Bidens valgkamp med store beløp.

Lachlan er mer sin fars sønn.

Murdoch har vært gift fem ganger og har fått seks barn.

Våren 2023 fridde han til Ann Lesley Smith. Men etter to uker brøt han forlovelsen. Han skal ha irritert seg over at Smith var svært begeistret for Tucker Carlson, og kalte ham «en stemme fra Gud».

Carlson fikk sparken tre uker senere.