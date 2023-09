Svensk polititopp: Ikke vært så farlig i landet siden 1945

Unge som ikke har våpenerfaring, brukes til bestillingsdrap, ifølge den svenske polititoppen Jale Poljarevius. Han mener det øker faren for drap på uskyldige.

Jale Poljarevius er etterretningssjef i politiet i Midt-Sverige. Her blir han intervjuet om en av voldshendelsene i Uppsala nylig. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 05:36 Oppdatert: 18.09.2023 06:18

Med bakgrunn i dette mener Poljarevius, som er etterretningssjef for politiet i Midt-Sverige, at situasjonen i landet ikke har vært så farlig siden 1945, ifølge SVT.

Han forteller at tallet på mindreårige som dras inn i grove forbrytelser, øker, og at de utfører stadig grovere voldskriminalitet. Konsekvensen er at flere uskyldige rammes, ifølge polititoppen.

Natt til mandag var nok en dramatisk natt i Sverige:

19.30 søndag kveld rykket politiet ut til et skogsområde i Göteborg. Der fant de en mann i 20-årene som senere ble erklært død. Det er startet drapsetterforskning.

Rundt halv tolv i natt rammet en eksplosjon en villa i Nyköping i Sverige. Ingen er meldt skadet, men saken etterforskes som drapsforsøk.

Klokken 01.19 fikk politiet melding om skyting mot leilighet i Stockholm. Politiet har sperret av stedet og har en omfattende aksjon i området.

Politiet har rykket ut etter at de ble ble varslet om en skyting i Råcksta vest i Stockholm lørdag kveld. Det er bare én av mange hendelser fra helgen. Vis mer

Nabo drept

Syv personer er drept med skytevåpen i løpet av ti dager. Flere av drapene kobles til de kriminelle gjengene. Den siste tidens voldsbølge i Sverige beskrives som «uvanlig».

Blant annet ble en mann i Uppsala, nord for Stockholm, skutt og drept på vei til jobb. Han var naboen til en gjengkriminell.

Ifølge Jale Poljarevius blir det stadig vanligere at lederskikkelser utnytter unge ved å få dem til å gjøre forbrytelser og ta straffen. Mange skal ha blitt presset til å ta korte straffer for å bli fullverdige gjengmedlemmer.

Maks fire år i fengsel

– Man bruker deres unge alder, for man vet at Sverige ikke har et system som fungerer for ungdommer når det gjelder grove forbrytelser. Du kan drepe noen, og så får du to-tre års fengsel, maksimalt fire. Du får ikke mer, sier Poljarevius.

Han sier de kriminelle benytter seg av personer som overhodet ikke kan håndtere våpen.

– De er selv redde, kanskje til og med truet, og veldig unge. For å våge å gjøre handlingene doper de seg. Og i motsetning til hva de tror, gjør dopet at man blir enda dårlige til å gjøre det man skal, sier polititoppen.

Gått etter familiemedlemmer

I stor grad skyldes voldsbølgen konflikter mellom kriminelle gjenger. To gjenger står i sentrum:

Foxtrot: ledes av 37 år gamle RAWA Majid, «Reven» Dalen-nettverket: ledes av «Grekeren»

Men den siste tiden er det ikke rivalisering mellom de to gjengene som har skapt mest bekymring.

Det er brutt ut krig innad i Foxtrot-nettverket.

Majid skal være i konflikt med en 33-åring, som tidligere var en alliert. For kort tid siden ble moren til 33-åringen drept. Så skal svigermoren til Majid ha blitt forsøkt drept.

– Blir verre før det blir bedre

Den svenske regjeringen har innkalt til krisemøte denne uken. Justisminister Gunnar Strömmar er imidlertid ikke optimistisk. Til SVT sier han:

– Vi må regne med at det blir verre før det blir bedre. Og gitt hvor dypt og bredt disse problemene har spredt seg i samfunnet, vil det ta tid å snu trenden.