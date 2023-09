Ukrainas forsvarsminister sparker hele ledelsen i forsvarsdepartementet

To uker etter at Ukrainas forsvarsminister fikk sparken, må de seks viseforsvarsministrene hans rydde ut av kontorene sine.

Etter under to uker i ny jobb sparket forsvarsminister Rustem Umerov alle visestatsrådene sine. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 22:16

Kortversjonen Alle Ukrainas viseforsvarsministere og en statssekretær har fått sparken.

Dette skjedde kort tid etter at forsvarsminister Oleksij Reznikov også måtte gå av.

Det har ikke kommet konkrete anklager mot viseministrene, og avskjedigelsen ble ikke begrunnet av regjeringen. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Da forsvarsminister Oleksij Reznikov fikk sparken for knappe to uker siden, var det etter en lang rekke anklager om korrupsjon i departementet han styrte.

Reznikov ble byttet ut med Rustem Umerov.

Mandag morgen Umerov på Facebook: «Omstart. Nå er vi i farta. Få gjort det. Vi jobber som vanlig. Resten av nyhetene kommer om en stund. Nå er fokus på møtet i Rammstein.»

Noen timer senere kom de varslede «resten av nyhetene»: Samtlige seks viseforsvarsministre fikk sparken. Det samme gjelder en statssekretær.

Avskjed uten begrunnelse

Regjeringen ga ingen forklaring på alle oppsigelsene. Men ukrainske medier setter dem i sammenheng med alle ryktene om korrupsjon i forbindelse med kjøp av forsvarsutstyr. For eksempel avslørte medier hvordan uniformer kjøpt i Tyrkia, ble tredoblet i pris. Samtidig hevdet kritikere at plaggene ikke var egnet for vinterbruk, skrev Kyiv Independent.

De siste månedene er det også blitt avslørt hvordan rekrutteringsoffiserer i det ukrainske forsvaret har tatt imot bestikkelser, i bytte mot å slippe krigstjeneste.

Så langt har det ikke fremkommet konkrete anklager om at de seks visestatsrådene var involvert i korrupsjon.

Da Oleksij Reznikov fikk sparken, begrunnet president Volodymyr Zelenskyj det med behovet for nye koster etter halvannet års krig.

– Jeg tror at departementet trenger en ny tilnærming og nye former for kommunikasjon med både militæret og resten av samfunnet, var alt Zelenskyj sa den gangen.

Den tidligere statsråden er ikke blitt siktet eller tiltalt for noe.

Møter amerikansk kollega

Møtet i «Rammstein» som Umerov skrev om på Facebook, er med den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland. De to møtes tirsdag.

For ukrainske forsvarsministre er det helt avgjørende å ha god kontakt med amerikanerne. Det er viktig at amerikanerne kan stole på at den massive støtten Ukraina får, brukes riktig.

I en pressemelding skriver det amerikanske utenriksdepartementet at målet med møtet er «å diskutere Umerovs nye rolle og USAs støtte».

Å komme til møtet etter å ha ryddet opp i departementet, kan være en fordel for den nye forsvarsministeren.

Bedriftserfaring

Forsvarsminister Umerov var et overraskende valg. For det første er han ikke fra presidentens parti, men har bakgrunn fra den politiske opposisjonen.

Han har heller ingen militær erfaring.

Umerov har derimot bred erfaring fra næringslivet, først og fremst som leder i telekombransjen. Han har også grunnlagt et investeringsfond.

Da han fikk jobben, skrev The New York Times at han har med seg viktig kunnskap fra den jobben. Ukraina bruker bortimot halve statsbudsjettet på militæret. Derfor er erfaring fra økonomistyring viktig.

41 år gamle Umerov er tilhører den etniske gruppen krymtartarer. Han blir den første muslimen i Ukrainas regjering.

Som parlamentsmedlem siden 2019 har han vært en ledende stemme i kampen mot korrupsjon.

Det er ikke første gang Zelenskyj ber om hjelp fra Umerov. Den nye forsvarsministeren var Ukrainas forhandlingsleder da det ble enighet med Russland om å eksportere korn fra havnene i Svartehavet.