Sammen gjorde de et brakvalg. Nå er han blitt Georgia Melonis største hodepine.

Giorgia Meloni har som ventet blitt utpekt som statsminister. Nå skaper Putin-vennen trøbbel for den nye regjeringen.

Giorgia Meloni gikk sammen med to tungvektere i italiensk politikk før høstens valg: Matteo Salvini og tidligere statsminister Silvio Berlusconi (i midten). Koalisjonen fikk over 40 prosent av stemmene.

20 flasker vodka og et «veldig fint brev» arrow-outward-link . Det var bursdagsgaven Silvio Berlusconi, Italias tidligere statsminister, fikk av sin venn i Russland, Vladimir Putin.

I dag er Berlusconi en del av høyrekoalisjonen som vant valget i Italia i september. Gaven fra Putin fortalte han om i et møte med parlamentsmedlemmer. I brevet hadde Putin kalt ham «én av sine fem beste venner». Som takk hadde han sendt flasker med italiensk vin og et «like koselig brev» tilbake.

Deres nære bånd var gjenopplivet, fortsatte Berlusconi. Så begynte han å snakke om krigen i Ukraina.

– Jeg kan ikke gi min personlige mening, fordi hvis dette blir lekket til pressen, blir det en katastrofe.

Og ikke mindre skjedde. Det italienske nyhetsbyrået LaPresse fikk tak i et opptak av samtalen. Onsdag publiserte de, dagen før regjeringssamtaler skulle begynne i Italia.

Fredag ble det klart at Italia får sin første regjering utgått fra ytre høyre siden andre verdenskrig. Giorgia Meloni har som ventet blitt utpekt som statsminister.

Men med Berlusconi ved sin side, har hun fått en ny hodepine.

Årelangt vennskap

Under valget 25. september sikret Georgia Melonis høyrekoalisjon seg flertall. Med seg hadde hun ytre høyre-partiet Ligaen og konservative Fremad Italia.

Sistnevnte ledes av Berlusconi. Siden valget er han blitt et stadig større problem for den nyvalgte statsministeren.

Berlusconi har i en årrekke vært en nær venn av Putin, og har tidligere omtalt ham som en «sjelevenn». Men da Russland angrep Ukraina, tok Berlusconi avstand. Krigen gjorde ham «sint og skuffet».

Russlands president Vladimir Putin (til høyre) og Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi har lenge hatt en nær relasjon. Her er de avbildet i Zavidovo utenfor Moskva i februar 2003.

Nå kan han se ut til å ha snudd. I det lekkede lydopptaket beskriver han Putin som en misforstått «fredens mann» arrow-outward-link . Det er Ukraina som har skyld i krigen, mener han, i tillegg til Vesten, som bidrar med finansiering av det ukrainske forsvaret.

Berlusconis relasjon til Putin har gjort vestlige ledere bekymret. Meloni har derimot vært klar på at Italia står stødig på Ukraina og Nato sin side. Onsdag måtte hun derfor raskt ut for å slukke branner. I en uttalelse sa hun at hennes regjering vil være «fullstendig pro-Nato og en del av Europa» arrow-outward-link .

– De som ikke er enig, kan ikke være en del av regjeringen, selv om det går på bekostning av å ha en regjering.

Problemene stopper imidlertid ikke der.

Lega-leder Matteo Salvini (til venstre), Forza Italias leder Silvio Berlusconi og leder av Italias brødre Giorgia Meloni før valget i september. Nå står høyrekoalisjonen overfor flere utfordringer.

Sprekker i samholdet

Berlusconi har tilsynelatende slitt med å akseptere en juniorrolle i koalisjonen til Meloni, skriver avisen Politico arrow-outward-link .

Da Meloni utpekte president for det italienske senatet, satte Berlusconi seg på bakbeina. Deretter kalte han lederen sin «arrogant» og «sjefete». I tillegg har han kjempet med nebb og klør for å få sine folk i viktige posisjoner.

Giovanni Orsina mener det handler om en maktkamp. Han har skrevet en biografi om Berlusconi og er nå direktør for Luiss School of Government i Roma.

– Berlusconi er sint. Han vil ikke akseptere at noen andre har kontroll, sier han til Politico.

Orsina tror Berlusconi vil svekke Meloni, og at det er derfor han har kjempet så hardt for regjeringsposisjonene. Orsina tror likevel Meloni vil stå støtt. Europa stoler mer på henne enn på Berlusconi, påpeker han.

Fredag bekreftet kontoret til president Sergio Mattarella at Meloni har fått oppdraget, og den nye regjeringen skal etter planen tas i ed lørdag.