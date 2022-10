Boris Johnson sa «Hasta la vista», men mente han «I´ll be back»? Nå er han på vei til London.

Tidligere statsminister Boris Johnson og Rishi Sunak går igjen i britiske medier som ledende navn til å overta etter Liz Truss i Storbritannia.

Boris Johnson var statsminister for seks uker siden. Flere britiske medier skriver fredag at han nå kan være aktuell til å overta igjen.

Til øredøvende jubel holdt Boris Johnson for tre måneder siden sin siste tale i det britiske underhuset. Der takket han de rundt ham, listet opp sine personlige triumfer og ba Storbritannia holde seg nær til USA og å stå opp for Ukraina.

Så avsluttet han med en populærhistorisk klassiker:

– Hasta la vista, baby!

Nå spør flere britiske medier seg om han egentlig mente det andre kjente slagordet fra Terminator-filmene: «I´ll be back».

På vei til London

Det er bare en drøy måned siden han formelt sa fra seg vervet som statsminister i Storbritannia. Men nå er han på vei tilbake til London.

Daily Telegraph skriver at Johnson er på ferie i Karibia, men at han flyr hjem til Storbritannia nå i helgen, melder Reuters arrow-outward-link .

Og nå er det hans fjes og navn som pryder de britiske avisene, sammen med den avgåtte statsministeren Liz Truss.

Avisen skriver at det da ventes at han kan kaste seg inn i kampen om å overta etter Truss.

Ingen av toryenes parlamentsmedlemmer har ennå stått frem offentlig og bekreftet at de vil være med i kampen om å bli partileder og statsminister.

Fredagsavisenes forsider i Storbritannia er preget av lederkampen.

Foruten Johnson er det særlig tidligere finansminister Rishi Sunak, og toryenes parlamentariske leder i Underhuset, Penny Mordaunt, som går igjen som aktuelle navn, melder BBC arrow-outward-link .

Salathode varte lenger

Den avgåtte statsministeren Liz Truss kunne torsdag se sin karriere visne raskere enn salathodet som tabloidavisen Daily Star har direktestrømmet på nettet siden fredag i forrige uke. Salathodet, med parykk og påklistrede øyne, ble populært på nettet og fikk bred omtale i sosiale medier.

Hensikten med stuntet var å se om Truss ville trekke seg eller bli avsatt innen ti dager, som er normal holdbarhet for et salathode. Truss trakk seg etter sju dager.

Tidligere på dagen sa et parlamentsmedlem fra opposisjonspartiet Labour ifølge nyhetsbyrået AFP til britiske Sky News at «salathodet kunne like gjerne ha styrt landet».

Sunak og Mordaunt

Johnson og Sunak er begge ledende kandidater, mener Daily Mail, mens Daily Telegraph skriver at Johnson skal ha oppfordret partifeller til å gi ham sin støtte.

Samtidig skriver amerikanske Washington Post i en lederartikkel at Storbritannia må legge en ny strategi. Landet ser i økende grad ut som en isolert øystat i Atlanterhavet i stedet for å være en internasjonal spiller, skriver avisen, som mener toryene bør satse på en figur som Rishi Sunak som ny leder.

Sunak vil trolig bli en stødigere leder enn Truss eller Johnson var, argumenterer storavisen.

42 år gamle Sunak hadde mest støtte blant toryene før de besluttet å gå inn for Truss som partileder for seks uker siden. Britiske bookmakere fremholder den tidligere finansministeren som en tidlig favoritt etter Truss' avgang.