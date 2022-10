Liz Truss ble sammenlignet med et salathode i britiske medier

Hvem holder lengst: Liz Truss eller et salathode? Det fulgte titusenvis av briter med på torsdag. Slik reagerer britisk presse på statsministerens avgang.

Tabloidavisen Daily Star fikk mye oppmerksomhet for «kappløpet» mellom Truss og et kålhode.

20. okt. 2022 18:31 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag kastet Liz Truss kortene. Hun går av som statsminister etter bare 44 dager som statsminister. Hun har de siste ukene blitt levnet liten ære i britiske medier.

Tabloidavisen Daily Star arrow-outward-link har fått mye oppmerksomhet for et spesielt stunt. Sist fredag startet de et kappløp mellom Truss og et salathode. Spørsmålet var om landets øverste leder ville gå av før salathodet ble uspiselig.

Torsdag var dommen klar: «Daily Stars salathode jubler for seier i det statsminister Liz Truss går av», skrev tabloiden.

Da fulgte noen ti tusen seere en direktesending av salatbladene på sosiale medier.

«Keep calm and carry on»

Salathodet kostet rundt 8 kroner hos lavpriskjeden Tesco. Det ble etter hvert utstyrt med en parykk, et ansikt og to britiske flagg. Det hadde også fått et krus med britenes motto fra 2. verdenskrig: «Keep calm and carry on».

Daily Star satser primært på underholdning og er på ingen måte regnet som et «tungt» mediehus.

Det er imidlertid The Economist, og det var der sammenligningen med salathodet oppsto. Da Truss lanserte skattepakken sin, hadde hun sittet i 17 dager, inkludert ti dager med landesorg etter dronningens død. Da satt vi igjen med syv dager.

«Der omtrent holdbarheten til et salathode», skrev The Economist arrow-outward-link .

Sammenligner med Italia

Etter avgangen topper The Economist nettsiden med en kommentar med «Velkommen til Britaly». Der sammenlignes den britiske økonomien med den italienske. Det er ikke ment som en kompliment.

Tidsskriftet mener Storbritannia nå er et land med politisk ustabilitet og lav vekst.

Daily Star er ikke ferdig med sine sammenligninger. De gjør også et poeng av at Truss med 44 dager i stolen satt like lenge som Brian Clough arrow-outward-link gjorde som manager for Leeds.

Clough er en av tidenes største managere i engelsk fotball, men i Leeds ble han altså en fiasko.

Nytt oppdrag for kong Charles

Daily Mirror arrow-outward-link har en rojal vri. Noe av det siste dronning Elizabeth gjorde før hun døde, var å utnevne Truss til statsminister.

Avisen gjør et nummer ut av at kong Charles nå kan utnevne en statsminister for første gang allerede seks uker ut i sin kongegjerning.

De har også hentet frem et klipp fra da Truss nylig var på audiens hos kongen.

«Back again? Dear, oh dear», sa kong Charles på et klipp som gikk sin seiersgang på sosiale medier.

Liz Truss var statsminister i bare 44 dager før hun trakk seg, men rakk likevel å styre under to regenter. Her hilser hun på kong Charles.

Skotsk sinne

BBCs politiske kommentator, Nick Eardley, skriver arrow-outward-link at det er vanskelig å se for seg at de konservatives parlamentsmedlemmer skal samle seg bak én lederkandidat.

Han skriver samtidig at samme gruppe skal ha et sterkt ønske om at det er de, og ikke partiets medlemmer, som skal velge den neste lederen.

Skottlands største tabloid, The Daily Record arrow-outward-link , siterer skottenes førsteminister Nicola Sturgeon:

– Det finnes ingen ord for å beskrive dette totale kaoset på riktig måte. Dette er verre enn alle parodier. Sannheten er at det er vanlige folk som betaler prisen, sier Sturgeon.

Hun krever at regjeringen skriver ut nyvalg.

Sjokk-retur for Johnson?

The Times arrow-outward-link slår opp nyheten om at Boris Johnson sterkt vurderer å stille som kandidat i det kommende ledervalget. Ifølge avisen undersøker Johnson mulighetene. Johnson skal selv mene at nasjonens interesser står på spill.

Johnson ble selv tvunget til å gå av i sommer. Det må utvilsomt kunne kalles en sjokkretur om han ender opp med å flytte inn i Downing Street igjen.

