To personer skutt og drept – én kvinne død i eksplosjon i Sverige

På 12 timer er tre personer drept i eksplosjon og skytinger i Sverige. September er den dødeligste måneden registrert på fire år.

En ung kvinne døde etter en kraftig eksplosjon i et villastrøk i Uppsala i Sverige natt til torsdag. Hun var ikke målet for bomben, melder svensk politi. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 09:06 | Oppdatert: 28.09.2023 10:09

I Sverige har en ny voldsbølge spredt seg. Det skytes nærmest daglig. Hittil i september er elleve personer skutt og drept.

Flere av drapene kobles til konflikter innad og mellom de kriminelle gjengene Foxtrot og Dalen.

Onsdag kveld og natt til torsdag har vært særlig dødelige timer. Sveriges Justisminister Gunnar Strömmer (M) beskriver det som et dypt tragisk døgn, skriver Expressen.

Kjent rapper drept på idrettsplass

Onsdag kveld ble en tenåringsgutt skutt og drept i en skyteepisode på Mälarhöjden idrettsplass sør i Stockholm.

Den drepte er ifølge svenske medier en kjent rapper i slutten av tenårene. Han skal være en del av konflikten i Foxtrot-nettverket.

Det var ungdom som trente på stedet da skuddene falt. Drapet ble filmet og er blitt spredt på sosiale medier, skriver Expressen. Ingen personer er hittil pågrepet.

Gjengvolden i Sverige har nådd et nytt nivå. Og ett navn går igjen: Den kurdiske reven, en mann som skal ha ambisjoner om å bli en skandinavisk Pablo Escobar. Hør Forklart her:

Én drept og én skadet

Noen få timer etter skyteepisoden på Mälarhöjden ble en mann skutt og drept i tettstedet Jordbro sør for Stockholm. En annen person ble skadet.

Politiet fant de to personene utendørs. Det ble gjort forsøk på livreddende førstehjelp på stedet, men livet ikke sto til å redde, melder det svenske politiet.

Et vitne forteller til Aftonbladet at det ble hørt ti–tolv smell. Tre personer som mistenkes for å være involvert, er pågrepet.

Traff feil hus – ung kvinne omkom

I Uppsala er en kvinne i 25-årsalderen død etter en kraftig eksplosjon i et villastrøk natt til torsdag.

Hendelsen etterforskes som drap og grovt skadeverk, skriver SVT.

Ifølge Aftonbladet knyttes angrepet til den pågående voldsbølgen i Sverige. Kvinnen som omkom, har ifølge avisen ingen tilknytning til Foxtrot-konflikten. Målet for eksplosjonen skal ha vært et nabohus.

Torsdag formiddag er to personer blitt pågrepet i saken, ifølge Aftonbladet.

Dødeligste måned på fire år

September er den dødeligste måneden siden september 2019 skriver SVT nyheter.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var onsdag formiddag i Stockholm for å diskutere situasjonen med sin svenske kollega Gunnar Strömmer.

– Det er viktig for Norge og Sverige å samarbeide. Det er en alvorlig situasjon vi opplever i Sverige, sa Mehl til VG.

Mehl sa videre at hun er bekymret for utviklingen i Sverige. Men at det ikke er samme situasjon i Norge.

– Det gjelder å forebygge, understreket hun.

Tidligere denne måneden skrev Aftenposten at flere personer med koblinger til det beryktede Foxtrot-nettverket er i Norge.

Rettelse: I en tidligere versjon av teksten sto det at september i år er den dødeligste måneden siden politiet begynte å føre statistikk i 2016. Dette stemmer ikke. Det er den dødeligste måneden siden september 2019.