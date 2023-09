Han holder militæret som gissel i abortkrangel. Det hvite hus mener det truer sikkerheten.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): I over et halvt år har senator Tommy Tuberville satt en stopp for utnevnelser i USAs forsvar.

Tommy Tuberville er senator fra Alabama og representerer Det republikanske partiet. Her snakker han med reportere i Kongressen denne uken. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 14:30

På kvinnedagen i år tok senatoren fra Alabama et oppgjør med USAs militære. Han mente det amerikanske forsvaret var blitt et «reisebyrå for abort».

På grunn av et verv i en komité kan Tuberville i praksis blokkere nye utnevnelser i ledelsen av forsvaret. Det har han gjort. Et halvt år senere har militæret nå midlertidige sjefer i over 319 toppjobber.