Bydel i Malmö tok fyr etter koranbrenning

Det startet med enda en koranbrenning søndag. I natt sto deler av Rosengård i Malmö i brann.

Natt til mandag sto et tyvetall biler i brann i Malmö. I tillegg ble en garasje og inngangsparti til flere boliger påtent. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 08:24 Oppdatert: 04.09.2023 08:50

Det startet med at svensk-irakiske Salwan Momika brant koranen på Värnhemstorget sentralt i byen søndag formiddag, slik han har gjort flere steder i Sverige den siste tiden. Der ble stemningen raskt hatsk, ifølge svensk politi. Klokken 14 startet opprøret, med flere hundre personer på torget. Her skal tre personer ha blitt pågrepet etter at det ble kastet steiner. Momika ble ført bort fra stedet i en politibuss, skriver Expressen.

Siden forflyttet bråket seg sørover til bydelen Rosengård. Her samlet rundt 200 personer seg senere søndag, ifølge avisen Sydsvenskan. En rekke biler ble påtent og røyken lå tykt over området. En garasje og en miljøstasjon tok også fyr og flere leiligheter mistet vannet etter at vannrørene smeltet i varmen, skriver Aftonbladet.

Politi og brannmannskaper ble møtt med steinkasting. Politiet ser bråket i Rosengård i sammenheng med koranbrenningen. Men det var også en risikofotballkamp mellom Malmö FF og IFK Göteborg søndag kveld.

Droneovervåking

Tidlig mandag morgen melder politiet at bråket hadde roet seg.

– Nå er det veldig rolig. Slik har det vært noen timer nå. Vi holder fortsatt på og slukker den siste brannen i garasjen. Området er sperret av og vi vil siden foreta tekniske undersøkelser, sier vakthavende befal, Tommy Bengtsson i politiregion Syd til Aftonbladet klokken 06 mandag.

Ingen skal ha blitt skadet i opptøyene, men politiet melder om store materielle skader. Politiet varslet søndag kveld at de vil overvåke bydelen med droner helt til tirsdag.