Kampen om Afrika drar seg til. Russland skrur på sjarmen.

Når Brics-landene åpner døren for andre land, er det en ny omdreining i kampen om innflytelse i Afrika.

Tre presidenter, en statsminister og en utenriksminister, fra venstre Lula da Silva, Brasil, Xi Jinping fra Kina, Cyril Ramaphosa fra Sør-Afrika og Sergej Lavrov fra Russland. Vis mer

«Det internasjonale samfunnet er lei av de vestlige elitenes utpressing og deres kolonialisme og rasisme.»

Før Russlands utenriksminister Sergej Lavrov reiste til Sør-Afrika i slutten av august, skrev han en artikkel for det sørafrikanske bladet Ubuntu Magazine. Sitatet over er fra denne artikkelen.

Den er et frieri til afrikanske land. Lavrov lover å ikke opptre like dominerende som tidligere, vestlige partnere.

Utenriksministeren skulle til toppmøtet i Brics. Der møtte han lederne i Brasil, India, Kina og Sør-Afrika.

Særlig for Russland og Kina er toppmøtet en mulighet til å markere sitt ønske om et mer aktivt samarbeid med afrikanske land. Å markere avstand til de gamle kolonimaktene er en velprøvd taktikk i dette arbeidet.

Vil utvide samarbeidet

Toppmøtets vert var den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa. Møtet endte med at seks nye land ble invitert med i samarbeidet. Det var Argentina, Egypt, Iran, Etiopia, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

På sikt kan flere land få være med.

I Nigeria er det allerede en diskusjon om å søke nærmere Brics. Avisen The Cable skrev at «Nigeria må bli med i Brics nå».

De begrunnet det med at landet har samarbeidet med Vesten siden det ble selvstendig, uten særlig gode resultater. Avisen minner om den brutale historien som koloni. Den gjør det klart at et samarbeid der Kina og Russland er ledende, kan gi en ny start.

Blir Nigeria et Brics-land, vil kontinentets to største økonomier være med.

Egentlig skulle Vladimir Putin vært på møtet, men han er ettersøkt av den internasjonale straffedomstolen. Derfor kom Sergej Lavrov. Vis mer

Fakta Kappløpet om Afrika Fra rundt 1870 til første verdenskrig brøt ut i 1914 kjempet de europeiske stormaktene om kolonier i Afrika. Motivet bak kappløpet om koloniene var ønsket om politisk, økonomisk og militær makt. For å unngå krig ble Berlin-konferansen arrangert fra 1884 til 1885. Ingen afrikanske land var invitert da stormaktene delte kontinentet mellom seg. Noe av det som kom ut av konferansen var begrepet «innflytelsessfære». Tyskland mistet sine afrikanske kolonier etter første verdenskrig. Kolonirikene ble stort sett avviklet rundt 1960. Vis mer

Begrepets far

I 2001 lanserte Jim O’Neill begrepet Bric. Han analyserte økonomier som så ut til å være i kraftig vekst.

Han konsentrerte seg om de fire landene, Brasil, Russland, India og Kina. Litt overraskende for ham tok de fire landene begrepet og utviklet det til et formelt samarbeid.

O’Neill var sjeføkonom i banken Goldman Sachs. Nå er han adlet og sitter i det britiske overhuset.

Bladet African Business intervjuet ham i forbindelse med toppmøtet. Han er opptatt av hvordan særlig Kina og Russland forsøker å få innflytelse i Afrika.

– Hele motivasjonen da Kina inviterte Sør-Afrika til å være med, var å utvikle forholdet til hele Afrika sør for Sahara, sier han.

Sør-Afrika kom med fra 2011 og er «esset i Brics».

O’Neill mener at de afrikanske landene kan komme i en vanskelig skvis. På den ene siden har de Kinas investeringsvilje. På den andre siden har de gode handelsavtaler med Vesten. De kan bli svekket om Vesten føler seg sveket.

Hvorfor interessen for Afrika?

Afrika har enorme ressurser. Ikke minst mineraler som er helt nødvendige for å drive frem det grønne skiftet.

Amaka Anku er professor ved Georgetown’s Walsh School of Foreign Service. Hun leder også Eurasia Groups arbeid om Afrika.

I et nyhetsbrev legger hun vekt på befolkningstallene. Afrika er «verdens yngste» kontinent. Om under 30 år vil hvert fjerde menneske på jorden være afrikaner.

Mest avgjørende er det at om bare 12 år vil halve klodens befolkning i yrkesaktiv alder være afrikanere.

Anku skriver at dette gir enorme muligheter. Men bare dersom landene på det afrikanske kontinentet klarer å utvikle strukturer som gir unge mennesker mulighet til å bruke arbeidskraften sin.

For stormaktene i både øst og vest er dessuten Afrika politisk viktig. Anku skriver at de 49 afrikanske landene sør for Sahara har stor politisk tyngde i FN.

Russlands krig i Ukraina viser verdien av å ha allierte i Afrika. Det er en sammenheng mellom land som får hjelp fra Russland og hvordan de stemmer i FN.